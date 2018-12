Les perspectives à court terme restent obscurcies par des incertitudes politiques qui empêchent les investisseurs d’étoffer l’exposition au risque des portefeuilles, malgré un tassement des valorisations boursières et un écartement des spreads de crédit. La réunion de la Réserve fédérale, qui se tiendra les 18 et 19 décembre, permettra de déterminer si la tonalité de l’institution se fait bel et bien moins offensive après les récentes déclarations en ce sens de certains membres votants du FOMC. Nous pensons pour notre part que la Fed ajustera effectivement sa position et tablons sur deux hausses des taux en 2019, contre trois à l’heure actuelle signalées par la Fed.

Dans l’univers des hedge funds, la dynamique observée en novembre est restée similaire à celle d’octobre, malgré des dégâts bien plus contenus. La stratégie Merger Arbitrage a signé une surperformance, tandis que les stratégies L/S Equity et Special Situations se sont inscrites en retrait.

De leur côté, les stratégies Relative Value Arbitrage et L/S Credit ont fait preuve d’une belle robustesse malgré l’élargissement des spreads de crédit à haut rendement de part et d’autre de l’Atlantique.

La stratégie Market Neutral L/S Equity a été une source de déception en novembre. Elle a en effet sous-performé, sur fond de valeurs Momentum à nouveau malmenées. Cela fait longtemps que nous soulignons la sensibilité de la stratégie à ce facteur de risque sur le long terme. Nos estimations suggèrent que cette sensibilité, qui était encore limitée début septembre, s’est fortement accentuée depuis. Sur la base d’un échantillon de 35 OPCVM L/S Equity Market Neutral, la performance médiane ressort à -1,6% en novembre. La performance la plus médiocre est de -9,1% et la meilleure performance de 4,1%. 17% seulement des fonds de notre échantillon se situaient en territoire positif le mois dernier.

Une étude plus approfondie des origines de la déroute des titres Momentum nous révèle que ces derniers ont été durement fragilisés par le retournement des valeurs technologiques.

Enfin, nos vues sur la stratégie Market Neutral L/S ont été quelque peu défensives. Nous avons en effet maintenu un positionnement neutre tout au long de l’année. Notre manque d’enthousiasme pour la stratégie fait écho à sa perpétuelle vulnérabilité face aux renversements du style Momentum. Dans le même temps, nous n’avons pas non plus recommandé une sous-pondération pure et simple à cause des avantages des stratégies à faible bêta dans l’environnement actuel. Notre positionnement demeure inchangé, avec un biais en faveur d’une révision à la hausse ultérieure, car l’appétit pour le risque devrait selon nous rester limité en 2019.