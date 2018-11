Lancé à New York le 26 septembre 2018 à l’occasion du Forum sur la finance durable par Affirmative Investment Management (AIM) et ISS-climate, le rapport Carbon Yield Insights fait le point sur les résultats de l’application de la méthodologie Carbon Yield sur plus de 55 émetteurs d’obligations vertes et durables sur deux ans, dans le cadre du reporting d’impact de l’AIM. L’ensemble de ces émetteurs ont financé plus de 800 projets dans 80 pays.

L’initiative Carbon Yield, lancée en 2016 avec l’aide du portefeuille de financements innovants « Zero Gap » de la Fondation Rockefeller, est l’une des premières méthodologies à présenter un indicateur comparable et quantifiable pouvant être utilisé par différentes parties prenantes, telles que les émetteurs, les investisseurs et les analystes. La méthodologie examine les projets financés par une obligation verte, puis lui alloue les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en fonction de la structure du capital du projet.

