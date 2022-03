André Spicer a rejoint la Business School en 2011, a occupé le rôle de directeur de la faculté de management et est le directeur fondateur d’ETHOS : The Centre for Responsible Enterprise. Avant de rejoindre Bayes Business School, il a occupé des postes à l’université de Warwick, à la London Business School, à la Kellogg School at North Western, à l’université McGill, à l’université de Lund, à l’université de Saint-Gall et à l’université de Sydney. Le professeur Spicer est connu pour ses recherches sur la culture organisationnelle, l’identité des employés, le bien-être, les espaces de travail et le leadership, et pour leur application dans un large éventail de contextes professionnels. Ses travaux ont été largement publiés dans des revues de premier plan et il est l’auteur de livres tels que The Stupidity Paradox, The Wellness Syndrome, Business Bullsh*t et Desperately Seeking Self Improvement.

Enseignant engagé, travaillant avec des étudiants de tous niveaux, des étudiants de première année de licence aux cadres supérieurs de grandes organisations, le professeur Spicer a récemment co-développé un cours primé sur la pensée critique pour les étudiants en commerce.

Le professeur Sir Anthony Finkelstein, président de la City, University of London, a déclaré : "André apporte un engagement fort et une énergie abondante au rôle de doyen. Il sera un leader inspirant et créatif de l’école. Pendant sa période d’intérim en tant que doyen, lui et son équipe de direction ont déjà initié de nombreux changements importants à Bayes Business School et peuvent maintenant poursuivre leur travail avec une légitimité renouvelée. André a également apporté une contribution précieuse en tant que membre de l’équipe dirigeante de City, son ouverture d’esprit et l’engagement de l’équipe face aux défis collectifs sont très importants. Je me réjouis de continuer à travailler avec lui".

Suite à sa nomination, le professeur Spicer a déclaré : "C’est un grand honneur d’accepter le rôle de doyen permanent. Je suis impatient de diriger l’une des principales écoles de commerce d’Europe et je sais, d’après le peu de temps que j’ai passé en tant que doyen par intérim, que le travail sera à la fois stimulant et amusant.

Cette école possède de nombreux atouts : un corps professoral et un personnel de service professionnel fantastique, d’excellents programmes, une réputation enviable tant pour l’excellence de la recherche que pour sa pertinence pratique, des anciens élèves étonnants qui sont aujourd’hui des chefs d’entreprise de premier plan, une position privilégiée dans la ville et une culture positive. Nous avons également une opportunité rare : nous avons un nouveau nom, un nouveau bâtiment, un nouveau président d’université et une équipe de direction largement renouvelée. Je suis sûr que nous pouvons tirer parti de cette opportunité et faire en sorte que Bayes Business School continue à prospérer."