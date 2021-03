Volta Investissements (« Volta »), producteur d’énergie renouvelable, annonce aujourd’hui la clôture d’une levée de fonds en capital destinée à accélérer sa croissance. Les 20 millions d’euros levés permettent de racheter une partie du groupe, détenue par Ophiliam & Cie qui a accompagné Volta depuis 2013 en cofinançant certains de ses actifs, et de financer les prochains développements ambitieux de Volta en France, en Europe et dans l’Océan Indien.

Créé en 2008, Volta s’est d’abord tourné vers le développement de projets avant de faire évoluer son modèle à partir de 2014 pour devenir un producteur indépendant d’énergies renouvelables en forte croissance. S’appuyant sur une expertise unique dans des marchés attractifs comme l’Océan Indien ou la Corse, le Groupe est spécialisé dans :

le développement, la construction et l’exploitation de portefeuilles de centrales solaires en toitures agricoles avec plus d’une centaine en exploitation dans la moitié sud du pays ;

le repowering éolien (le renouvellement du premier site autorisé sera réalisé en 2022) ;

le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques dans l’Océan Indien avec un angle particulier sur les actifs avec stockage.

Volta est également l’associé fondateur et un actionnaire de référence de la société SunBooster spécialisée dans le secteur de l’optimisation des systèmes de production à base d’ENR. Fort de cette plateforme d’actifs performants, le management entend désormais accélérer son développement tout en maintenant ses critères de rentabilité.

Volta est le premier investissement d’Eiffel Essentiel, le fonds de capital croissance lancé par Eiffel Investment Group, avec près de 300 millions d’euros pour son premier closing et une cible de 500 millions d’euros. L’investissement dans Volta illustre parfaitement la thèse de création de valeur d’Eiffel Essentiel, qui est destiné à l’émergence des champions français et européens dans les secteurs de la transition énergétique et écologique (énergie renouvelable, stockage d’énergie, mobilité durable, réseaux intelligents, recyclage, efficacité énergétique, agriculture durable…), en leur apportant les moyens d’accélérer leur croissance. Les 20 millions apportés à Volta pourront être complétés progressivement, en fonction des opportunités. Eiffel Essentiel peut investir jusqu’à 50 millions d’euros par entreprise et accompagner ses participations dans la durée, de manière plus adaptée et cohérente par rapport aux projets industriels. Sa philosophie est d’investir en minoritaire, aux côtés d’une équipe de management actionnaires ou d’une famille fondatrice, ou encore d’un actionnaire industriel.

A l’issue de l’opération, Volta est détenue en majorité par ses managers fondateurs, Benoit Duval et Pierrick Morier, et par Eiffel Essentiel qui jouera un rôle d’accompagnement stratégique, appuyé sur l’expertise de la transition énergétique accumulée par l’équipe d’Eiffel depuis plus de dix ans.

« Nous sommes très fiers que le groupe Eiffel dont la valeur et le travail sont reconnus dans le secteur des énergies renouvelable nous rejoigne. Son arrivée valide à la fois les efforts que nous déployons ces dernières années pour développer de façon cohérente notre activité et notre stratégie pour les années à venir » déclare Pierrick Morier, président et co-fondateur de la société. « Notre objectif est de multiplier notre puissance installée entre 5x ou 10x ces prochaines années, tout en restant fidèles à notre histoire et à nos valeurs. »

Fabrice Dumonteil, PDG et fondateur d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous nous réjouissons de ce premier investissement emblématique, finalisé quelques jours après le closing initial du fonds Eiffel Essentiel. L’expertise et les réseaux de notre équipe dans le domaine de la transition énergétique et écologique, développés patiemment depuis plus de dix ans, nous permettent d’identifier de futurs champions, comme Volta, et de convaincre leurs actionnaires de travailler avec nous pour changer de dimension. Nous sommes ainsi très heureux de nous associer à Benoit et Pierrick, fondateurs talentueux de Volta, pour permettre à leur groupe d’accélérer fortement. Volta est idéalement positionnée pour devenir dans les prochaines années un leader sur les marchés à valeur ajoutée qu’elle cible. »

Thierry Gisserot et Xavier Thoumieux, fondateurs et co-Présidents Exécutifs d’Ophiliam & Cie, concluent : « Depuis 2013, nous avons renforcé les moyens de Volta, grâce au cofinancement d’actifs stratégiques qui ont permis de positionner l’entreprise comme l’un des groupes de référence dans le secteur de la production d’énergies renouvelables. L’opération conjointe de Volta et d’Eiffel Essentiel s’inscrit dans la suite logique de ce travail accompli depuis 8 ans. C’est une nouvelle page qui commence à s’écrire dans l’histoire de Volta, et que Benoît Duval et Pierrick Morier, ainsi que leurs équipes, continueront de remplir avec talent et succès ».