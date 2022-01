DWS lance un nouveau fonds d’actions axé sur le développement durable. Le fonds DWS Invest ESG Women for Women investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés. Le fonds accorde une attention particulière aux aspects sociaux des critères ESG.

Le fonds DWS Invest ESG Women for Women est géré exclusivement par des femmes et cible spécifiquement les besoins des femmes lors de la sélection de leurs investissements. Pour sélectionner les entreprises performantes en termes de valeurs sociales et de conditions de travail équitables, l’équipe de 12 femmes gérantes de portefeuille dirigée par Katharina Seiler, Valerie Schueler et Lilian Haag utilise le Social Commitment Score de DWS.

Ce score évalue les entreprises en fonction de cinq facteurs : Au-delà des conditions de travail tout au long de la chaîne de valeur, les thèmes de l’égalité des droits et des chances, de la parité hommes-femmes au sein de la direction, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de la flexibilité de l’environnement de travail sont inclus dans l’analyse.

« La sélection du fonds comprend des entreprises qui sont leaders dans le ‘Social Commitment Score’ ainsi que des entreprises pour lesquelles la direction du fonds perçoit des progrès particulièrement importants », explique Katharina Seiler. Les entreprises font également l’objet d’une analyse fondamentale classique qui met l’accent sur le modèle d’entreprise, la gestion et les questions de croissance et d’évaluation. Les gérantes du fonds DWS Invest ESG Women for Women se concentrent également sur les tendances d’investissement à long terme telles que la numérisation, l’éducation, les énergies renouvelables, les infrastructures, la santé, la recherche et la connectivité.

Des facteurs sociaux importants pour la réussite des entreprises

En mettant l’accent sur les facteurs sociaux, le nouveau fonds DWS aborde un sujet qui prend de plus en plus d’importance en matière d’investissement, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. « Les aspects sociaux sont un facteur de réussite de plus en plus important pour les entreprises. Ils peuvent avoir un effet positif sur la productivité et les bénéfices des entreprises, ce qui pourrait également se traduire par une performance positive sur le marché boursier à long terme », explique la gestionnaire de portefeuille Valerie Schueler, en se référant à l’histoire : sur une période de cinq ans, les entreprises américaines de l’indice S&P 500 bien positionnées en termes de « facteur S » ont obtenu de meilleurs résultats que le marché général. [1]

Faciliter l’accès des femmes au marché des actions

« Nous voulons motiver les femmes à prendre en charge la gestion de leur patrimoine, notamment en raison du déficit des régimes de retraite qui se profile à l’horizon », déclare Lilian Haag. Selon la gérante de portefeuille, contrairement aux hommes, les femmes ont encore beaucoup de retard à rattraper en ce qui concerne le marché des capitaux. Bien qu’environ 80 % des femmes épargnent déjà régulièrement, seule une sur huit investit son argent sur le marché des actions [2].