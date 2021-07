Ce tour de seed parmi les plus significatifs de l’année, effectué auprès du fonds Cleverton Ventures et de Business Angels de référence dans le monde de la Fintech qui ont notamment investi dans des start-ups à succès tels que Alan et Luko, vise à accélérer le déploiement de l’offre d’assurance de prêt immobilier Assurly au niveau national et à redonner du pouvoir d’achat à des milliers de français. Jean-Pierre Bégon-Lours (ex-AXA, GMF), Guillaume Sarkozy (Scor, ex-Malakoff Mederic), Patrick Lucas (ex-Gras Savoye) et Vincent Gentil (Executive Coach & Business Angel) soutiennent notamment l’opération.

« Nous sommes très heureux de cette levée de fonds en seed, elle est la preuve que notre business model séduit et cela nous conforte sur ce marché en pleine disruption. Avec ces 6 millions, nous allons pouvoir accélérer notre croissance et développer d’autres lignes produits, tout en continuant à apporter de l’innovation à notre offre et en recrutant de nouveaux talents. », déclare Toufik Gozim, CEO d’Assurly.

Une application mobile pour réinventer l’assurance de prêt immobilier

Disponible sur les stores depuis le mois d’avril, l’application Assurly permet d’obtenir un devis d’assurance de prêt en 3 minutes et de souscrire en 10 minutes. Au-delà de sa simplicité d’utilisation, Assurly propose une offre transparente, au prix juste et des garanties all-inclusives. Elle promet aussi de décharger le client de toute démarche administrative, notamment au moment de la résiliation de l’ancien contrat.

Un solide réseau de partenaires distributeurs

Depuis janvier 2021, Assurly s’est concentrée à développer un canal d’acquisition en BtoBtoC en signant des alliances avec d’autres assurtech, legaltech, fintech et marketplace souhaitant se lancer dans le crédit immobilier. Lovys, Avostart, SlimPay et Rakuten France, entre autres, proposent son service à leurs clients.