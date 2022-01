Thierry Déau, élu à la présidence de Finance for Tomorrow en 2019 s’est vu renouveler son mandat pour 2 années supplémentaires par le Bureau de Finance for Tomorrow et le Président de Paris Europlace. Il poursuivra donc ses missions au sein de l’organisation et y accompagnera le bureau prochainement élu en juin.

Depuis son arrivée à la présidence, la branche de Paris Europlace dédiée à la finance verte et durable s’est développée et compte désormais près de 95 membres mobilisés et plus de 500 personnes au sein de ses différents groupes. Finance for Tomorrow a su démontrer son rôle de centre de ressources essentiel et de réseau clé pour les acteurs financiers engagés dans une transformation vers une économie bas carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU.

« Je suis honoré de poursuivre mon mandat en tant que Président de Finance for Tomorrow et tiens à remercier le Bureau de Finance for Tomorrow pour sa confiance. Je poursuivrai ce travail au service de la transition juste et durable de l’économie aux côtés des membres et du Bureau de Finance for Tomorrow, pour mettre la finance verte et durable au cœur de l’agenda français, européen et international 2022, promouvoir ces enjeux auprès du grand public et ainsi contribuer à la mobilisation de l’épargne des citoyens en faveur de la transition » commente Thierry Déau.