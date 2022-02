Cette dernière fait suite à un premier tour de financement record dans le monde de l’immobilier français, de 4 millions d’euros, opéré en décembre 2020 auprès de Stride, Heartcore, Kima Ventures, Shana Fisher via le fonds Third Kind Venture (Pinterest, Stripe, Notion, 3KVC)et d’Alex Chesterman (CEO de Cazoo) portant le montant total levé à ce jour à 24 millions d’euros.

La startup vise à démocratiser la vente immobilière instantanée en achetant directement les biens immobiliers aux particuliers en 7 jours.

Cette seconde levée de 20 millions d’euros, en série A, menée par Sequoia Capital permettra à l’entreprise de déployer son service dans les 12 plus grandes villes de France, de recruter 150 profils et de développer de nouveaux produits.

Solutionner et simplifier le processus de vente d’un bien immobilier

En France, il faut compter en moyenne 90 à 100 jours pour réussir à vendre son logement (maison ou appartement). Et, parmi les propriétaires désireux de vendre leur bien, 75% d’entre eux passent par un agent immobilier. Une expérience qui s’avère, la plupart du temps, complexe, stressante et chronophage. Zefir se positionne comme l’alternative au parcours immobilier traditionnel pour rendre la vente d’un bien simple, facile et sereine. La start-up s’engage à acheter le bien immobilier directement grâce à des processus simplifiés, digitalisés et sécurisés qui remplacent en quelques clics tous les intermédiaires. Concrètement, un vendeur adresse sa demande sur le site internet de Zefir et obtient une première offre indicative en 24 heures formulée par un expert en valorisation de biens. Une visite permet ensuite d’estimer le bien au plus près du marché et de proposer au vendeur une offre finale. Le compromis ferme et définitif est signé en sept jours. Zefir se charge ensuite, des visites et de la revente du bien.

Une croissance fulgurante et des objectifs ambitieux

Fondée à Paris en 2020 par deux Lillois, Rémy Fabre et Louis Lambert, la startup qui opère actuellement sur la métropole lilloise ainsi que sur la région Île-de-France, a réalisé 200 millions d’euros de volumes de transactions en 2021. Zefir espère concrétiser 350 ventes par mois d’ici la fin 2022 et mise sur 1 milliard d’euros de volume transactionnel.

Au-delà, l’ambition de Zefir est de permettre à des millions de propriétaires d’aller de l’avant, de démarrer un nouveau chapitre de leur vie en faisant d’une expérience souvent vécue comme une contrainte le début d’une nouvelle aventure. Avec un taux de satisfaction client de 95%, la start-up souhaite transformer durablement la manière dont les particuliers achètent et vendent leur bien en devenant le guichet unique (« one-stop-shop ») pour tout changement de vie.

Pour mener à bien ces projets et accompagner cette forte croissance, 150 nouveaux talents vont être recrutés tels que des ingénieurs et data scientists qui viendront renforcer l’effectif actuel de 50 collaborateurs. Les fonds seront aussi utilisés pour développer le maillage territorial de Zefir avec un déploiement du service prévu dans les 12 plus grandes métropoles de France d’ici la fin de l’année à commencer par Nantes et Lyon en février.

« Avec cette nouvelle levée de fonds, nous avons pour ambition de bousculer les codes de l’immobilier et rendre l’expérience de vente ou d’achat la plus simple, immédiate et fluide possible. Nous travaillons sur des services additionnels afin d’enrichir la plateforme, d’améliorer toujours plus l’efficacité opérationnelle de Zefir et devenir l’acteur incontournable de la vente de biens immobiliers en ligne. Avec le soutien stratégique de Sequoia, nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif de réaliser 1 milliard d’euros de volume transactionnel cette année. » affirme Rémy Fabre, PDG et cofondateur de Zefir.

« Nous avons été impressionnés par la capacité de l’équipe de Zefir à surmonter la complexité et les frais de transaction élevés qui ont empêché jusqu’à présent toute innovation dans le marché immobilier français. L’achat ou la vente d’une maison fait partie des événements les plus stressants de la vie et nous sommes ravis de soutenir Rémy et Louis dans leur mission de rendre le processus plus simple, plus rapide et plus sûr. » indique George Robson, associé chez Sequoia Capital.