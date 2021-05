Cette levée bancaire, d’un montant de 113 millions d’euros obtenu avec le concours des banques : Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCL et Caisse d’Épargne donnera à HR Path les moyens de ses ambitions internationales.

HR Path, qui célèbre ses 20 ans cette année, compte en effet étendre sa proposition de valeur dans tous les pays où le groupe est déjà présent en priorité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et Espagne.

Le fleuron français des ressources humaines propose une offre d’accompagnement mêlant expertises métier et technologique mises au service de la performance RH des entreprises. Sa maîtrise totale de la chaîne de valeur RH permet à HR Path de fournir des services personnalisés à ses 1300 clients dans 18 pays. Les activités couvrent le conseil en transformation RH, l’implémentation du SIRH ainsi que l’externalisation de la paie (BPO).

Une nouvelle acquisition au profit du maillage territorial

Poursuivant son expansion mondiale, HR Path révèle également l’acquisition de Whitaker-Taylor, société de conseil en solutions RH basée à Atlanta, spécialiste de SAP SuccessFactors et SAP HCM. Fondée en 2007, Whitaker-Taylor tire sa force des membres de son équipe et de sa clientèle internationale, avec une importante présence aux États-Unis et en Europe.

Avec une double croissance, à la fois organique et externe, HR Path se donne pour objectif de :

Doubler son chiffre d’affaires d’ici 4 ans

Créer des emplois

Développer le BPO de la paie

Devenir le leader mondial des solutions globales pour les ressources humaines.

« La transformation RH s’accélère compte tenu des contraintes sanitaires actuelles. Ces derniers mois, les sujets autour du capital humain sont devenus prioritaires : la gestion des talents et l’adaptation aux changements sont de plus en plus critiques et le recours à l’externalisation de la fonction RH, et en particulier de la paie, augmente. HR Path est en mesure de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises en matière de ressources humaines. Cette nouvelle levée de fonds accompagne nos ambitions de développement pour soutenir nos clients actuels et futurs. Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires, nos conseils Volt Associés et notre fonds d’investissement Andera Partners qui nous soutiennent dans cette aventure », déclarent François Boulet et Cyril Courtin, fondateurs de HR Path.