Cette opération vise à acquérir la technologie de localisation et de navigation par ECG du produit Pilot™ TLS, produit unique de la société Pilot déjà commercialisé par Vygon. Il s’agit d’un des seuls dispositifs permettant un positionnement précis de l’extrémité́ distale des cathéters veineux centraux, y compris chez les patients souffrant de fibrillation atriale.

Vygon pourra ainsi proposer à ses clients internationaux une gamme complète dans les thérapies intravasculaires : les chambres à cathéters implantables, les PICC lines, les Midlines, les cathéters veineux centraux, ainsi que les équipements (échographe Vysion XS et système ECG Pilot™ TLS) permettant leur implantation en toute sécurité. Ce nouveau système Pilot™ TLS offre en effet aux praticiens une solution globale, particulièrement intéressante en association avec les cathéters CT PICC easy à la coupe proximale unique, ainsi qu’avec les chambres implantables. Pour connecter les cathéters au système Pilot™ TLS, Vygon propose un connecteur ECG Vygocard à transmission par la solution saline. Ces produits seront disponibles sur les marchés internationaux de Vygon.

La technologie ECG Pilot sera exploitée au sein du groupe Vygon sur le site de production et de développement spécialisé dans les dispositifs médicaux actifs, Medwin, près de Montpellier.

Le système de guidage ECG Pilot™ TLS est une technique alternative à la radioscopie et à la fluoroscopie permettant d’assister en toute sécurité et avec précision la mise en place des cathéters veineux centraux en confirmant la bonne position de leur extrémité distale à l’entrée du cœur. La technique permet ainsi de réduire les risques liés à l’exposition répétée des patients aux rayons X, en particulier les enfants, et du personnel soignant réalisant la pose des cathéters. Pilot™ TLS est le seul dispositif actuellement commercialisé à disposer d’un mode dédié aux patients atteints de fibrillation atriale. Il est à noter que cette pathologie touche environ 10% de la population âgée et jusqu’à 28% des patients cancéreux en fonction du type de cancers. Ainsi, Pilot™ TLS est l’un des seuls systèmes de guidage endovasculaire par ECG validés pour un usage chez tous les patients, de la néonatologie à l’adulte.

« Ce nouveau rachat s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de notre groupe », explique Stéphane Regnault, Président du Directoire de Vygon. « Nous collaborons depuis trois ans avec Pilot et l’internalisation de son système de guidage ECG nous permettra de renforcer notre offre en thérapies intravasculaires commercialisées en France et à l’international. »