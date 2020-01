Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs médicaux à usage unique, annonce aujourd’hui la reprise de la start-up lyonnaise Advanced Perfusion Diagnostics (APD), spécialisée dans le développement de solutions de monitoring innovantes pour la réanimation et le bloc opératoire. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.

Depuis plusieurs années, les études scientifiques montrent que pour une typologie particulière de patients (chirurgie critique, sepsis), le rétablissement de la macrocirculation (débit cardiaque et pression artérielle) n’améliore pas forcement le pronostic vital des patients. Même si la preuve clinique n’est pas encore établie, il semblerait que la microcirculation, c’est-à-dire ce qui se passe au niveau des artérioles, veinules et capillaires, ne soit pas systématiquement en phase avec la macrocirculation.

Créée en 2014, la société APD a développé IKORUS®, un dispositif de détection des altérations de la microcirculation viscérale chez les patients hospitalisés les plus critiques. Il n’existe pas à ce jour d’outils professionnels de surveillance continue et en temps réel de cette microcirculation viscérale lors des états de choc. Ce système permet une réelle avancée dans la prise en charge de ces patients critiques en répondant à un besoin non satisfait en anesthésie et en réanimation. IKORUS dispose du marquage CE depuis juin 2019, ce qui a permis de lancer une phase d’étude clinique élargie avec plusieurs centres européens leaders.

IKORUS, associé à la sonde de Foley IKORUS UP, propose un nouvel indicateur appelé « uPI », Index de Perfusion urétrale. La sonde est rendue « intelligente » par un capteur qui, collé à la paroi de l’urètre, va permettre d’évaluer la qualité de la microcirculation.

Associer IKORUS à l’offre de Vygon dans le domaine de la réanimation permet de proposer aux médecins, et in fine aux patients, une solution de monitoring complète de la macrocirculation et de la microcirculation sur un modèle identique d’association de dispositifs médicaux stériles et de moniteurs.

« Cette acquisition va dans le sens de notre stratégie de croissance externe. Nous suivons depuis longtemps l’entreprise APD, qui s’inscrit pleinement dans notre vision », souligne Stéphane Regnault, Président du Directoire de Vygon. « La fabrication du moniteur sera internalisée en 2020 sur notre site de production spécialisé dans les dispositifs médicaux actifs, Medwin, près de Montpellier. Vygon pourra ainsi proposer à ses clients internationaux une gamme globale en chirurgie critique. »

« Le savoir-faire reconnu de Vygon dans les dispositifs médicaux est un réel avantage pour la solution IKORUS. Nous allons pouvoir continuer à développer des solutions médicales intelligentes et innovantes pour un suivi individualisé du patient critique », déclare Ludovic Richard-Vitton, vice-président Critical Care chez Vygon.

L’acquisition d’APD fait suite au placement en redressement judiciaire de la start-up en octobre 2019. La reprise de la société comprend la technologie, les brevets et l’intégration des collaborateurs d’APD.