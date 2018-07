Après avoir finalisé l’acquisition de TextMaster, le spécialiste des solutions de traduction professionnelle dans le cloud, le groupe Technicis, dirigé par Benjamin du Fraysseix, continue son expansion via l’acquisition de HL TRAD. Il réalise ainsi sa quatrième croissance externe depuis l’entrée au capital de Naxicap Partners. Idinvest Partners accompagne cette nouvelle acquisition au moyen d’un financement unitranche.

Créée en 2006 à Paris, HL TRAD a connu une importante croissance depuis ses débuts. Cette agence renommée est spécialisée exclusivement sur les verticales juridique et financière. Outre son expertise métier, HL TRAD se distingue par sa capacité à assurer un service 24h/24, 7j/7. Une réactivité particulièrement appréciée de la clientèle juridique et financière. Avec le soutien du club d’entrepreneurs Capital Croissance, entré à son capital en septembre 2015, HL TRAD a elle-même racheté les agences CPW (traduction financière) et Sémantis (traduction dans la communication, le marketing et le luxe) en 2017 pour accélérer son développement.

Le groupe Technicis compte désormais plus de 450 collaborateurs ainsi qu’une présence renforcée à l’international avec des bureaux répartis entre l’Europe (France, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Finlande, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, République tchèque) et l’Amérique du Nord (Canada).

Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros sur l’année 2018.

« Nous sommes positionnés depuis plus de 10 ans sur la traduction juridique et financière, avec une clientèle française et européenne dont nous sommes fiers – l’arrivée du Groupe HL TRAD vient renforcer davantage ces pôles. Les évidentes synergies découlant du nouvel ensemble nous permettront d’offrir à nos clients une qualité de service et une réactivité sans précédent », déclare Benjamin du Fraysseix, CEO du Groupe Technicis.

« Nous sommes particulièrement satisfaits par cette nouvelle croissance externe, qui confirme la dimension scalable du business model du groupe Technicis. Fort de sa croissance à la fois organique et externe, Technicis s’impose de plus en plus comme un acteur majeur de la traduction en Europe. » indique Laurent Sallé, Directeur Associé chez NAXICAP Partners.