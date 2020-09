Le groupe Sofilec (LOC+ / APEX / COVETECH) est un spécialiste régional de location courte et longue durée de matériel et véhicules. Il exerce également une activité complémentaire sur le marché de la sécurité à travers sa filiale COVETECH (contrôle technique de matériel et d’installations électriques sur les chantiers).

Piloté par une équipe dirigeante expérimentée, doté d’un réseau de 18 agences et d’un parc de plus de 3000 machines et 700 véhicules, le groupe Sofilec se distingue par une culture du service de proximité et l’engagement permanent de ses équipes pour ses clients.

Au cours des cinq dernières années, le groupe a connu une forte croissance de son activité (+150%). Employant déjà plus de 150 salariés, il recrute régulièrement pour son développement.

S’appuyant sur un modèle d’affaires résilient face à la crise, Sofilec entend être un acteur territorial pro actif dans la relance économique. Cette levée de fonds significative va financer un ambitieux programme d’ouverture d’agences et de croissances externes.