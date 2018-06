Dirigé par Massimo De Iasi, 47 ans, fondateur de l’entreprise en 1992, DIMMS Group est spécialisé dans les études géophysiques et géotechniques sur site ainsi qu’en essais et analyses en laboratoire de sols, roches et matériaux de construction.

Ayant pour vocation de prévenir les risques et de sécuriser les projets d’infrastructure et d’énergie, il intervient sur l’ensemble des réseaux de transport (routes, chemins de fer, ports, tunnels, métros…) et mène des études de sol en milieux on-shore comme off-shore. Il compte parmi ses clients les principales sociétés autoroutières, ferroviaires et pétrolières italiennes.

DIMMS Group était précédemment détenu majoritairement par le fonds d’investissement Xenon Private Equity.

Constitué de 6 entités juridiques, DIMMS Group couvre l’ensemble de la péninsule italienne avec 5 implantations : 2 dans la région de Milan dont le siège social à Vimodrone, Avellino (près de Naples), Ferrare (près de Bologne) et Senigallia (près d’Ancone).

S’appuyant sur 280 collaborateurs et disposant de 29 laboratoires (4 fixes et 25 mobiles), DIMMS Group a réalisé un chiffre d’affaires de 18M€ en 2017.

Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC commente : « Après le Royaume-Uni et l’Allemagne où nous avons conclu 5 acquisitions depuis mars 2017, l’Italie constitue notre 4ème plateforme européenne. Cette opération, qui renforce nos expertises en mesures et analyses, nous permet d’étendre la couverture géographique de notre business line Infrastructures & Energie, et s’inscrit pleinement dans notre ambition d’être, en 2020, le leader européen des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures. Nous sommes ravis d’accueillir une équipe talentueuse et entrepreneuriale dirigée avec succès par Massimo De Iasi. »

Au total, les acquisitions2 réalisées par SOCOTEC depuis le début de l’année représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 30M€, avec un impact relutif sur les marges du Groupe.