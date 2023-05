Entreprise suisse fondée en 1992, Pacojet a conçu un émulsionneur unique permettant de réaliser des glaces, des sorbets, des sauces, des mousses, farces, purées et bien plus encore, en moins de 90 secondes.

Le succès de Pacojet auprès des chefs du monde entier a donné naissance au néologisme « pacosser » ou pacossage®, qui est aujourd’hui une marque déposée faisant référence au processus unique associé à l’utilisation de Pacojet pour transformer les aliments surgelés en textures lisses et onctueuses, afin d’obtenir des plats d’une qualité exceptionnelle.

Avec l’acquisition de Pacojet, l’activité professionnelle du Groupe SEB s’enrichit ainsi d’une offre complémentaire avec une marque et des produits iconiques répondant aux ambitions fortes de développement sur ce segment.

Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB a déclaré : « Nous sommes ravis de l’acquisition de Pacojet, qui va permettre au Groupe SEB de continuer à accélérer sur le segment professionnel, un marché stratégique en forte progression et rentable. Les produits Pacojet complètent notre offre professionnelle existante et jouissent d’une réputation inégalée. Ils contribuent à créer un vrai écosystème pour nos clients. Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes de Pacojet et nous poursuivrons ensemble notre ambition dans le secteur professionnel ».

En 2022, les ventes de l’activité Professionnelle du Groupe SEB se sont élevées à 725 M€, en progression de 15,6 % incluant 9,2 % de croissance organique, confirmant une solide dynamique des ventes. L’activité professionnelle a représenté 10 % du chiffre d’affaires global du Groupe SEB. Le Café Professionnel représente 90 % des ventes du segment, que ce soit avec les machines expresso automatiques et traditionnelles ou la préparation professionnelle de café filtre. Au-delà du Café Professionnel, le Groupe est également présent dans le secteur de l’hôtellerie (fourniture de matériel professionnel à destination des hôtels), des crêpières, gaufriers et planchas professionnelles (via sa filiale Krampouz acquise en 2019) et plus récemment dans les machines d’extraction de jus via sa filiale Zummo, acquise en 2022.