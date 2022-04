Fondé en 2017 et contrôlé par Tristan De Witte, le Groupe Rivalen est une holding ayant vocation à prendre des participations majoritaires dans des sociétés industrielles ou artisanales de niche détenant des savoir-faire d’excellence et opérant sur le marché de la construction et de la décoration.

Après la reprise des entreprises Sécurlite et Roger Pradier, l’annonce de l’acquisition des sociétés spécialisées dans la fabrication de luminaires décoratifs d’intérieur, Brossier Saderne et Luzeva, consolide l’engagement de Rivalen dans la construction d’un collectif d’industries de savoir-faire engagées, se développant en France et dans le monde grâce à une organisation robuste de mutualisation des ressources.

Cette nouvelle évolution du groupe et l’adoption du statut d’entreprise à mission soutiennent sa conviction d’une industrie qui doit se réinventer pour relever les défis du climat, de la biodiversité et de la fabrication locale, et sa volonté de faire des valeurs humaines et environnementales un moteur de développement.

Depuis plus de 30 ans, le groupe Brossier Saderne est reconnu pour son savoir-faire dans la conception et la fabrication de luminaires, catalogue et sur-mesure, à destination des particuliers et des professionnels (hôtellerie, restauration, retail, ehpad ...). À la pointe de la technologie, les deux entreprises sont toujours à l’écoute des évolutions du marché afin de répondre parfaitement à toutes les ambitions architecturales. Les expertises de Brossier Saderne associées au savoir-faire artisanal unique de production d’abat-jours de Luzeva permettent de répondre aux spécifications de chaque projet d’agencement en matière de luminaires, selon les contraintes techniques et économiques.

Ces technicités et créativités s’associent aujourd’hui aux qualifications expertes de Sécurlite et Roger Pradier afin d’exploiter leurs nombreuses complémentarités et de créer des synergies entre ces entreprises implantées, depuis longtemps, dans leurs territoires et écosystèmes respectifs. La flexibilité des 4 outils de production, sur 4 sites industriels, et la haute technicité des 180 personnes qui composent le groupe constituent un atout fondamental pour conquérir de nouveaux marchés et en particulier une clientèle en quête de solutions d’éclairage efficaces et vertueuses sur le plan environnemental.

Tristan De Witte déclare : « La construction de Rivalen se poursuit avec ce rapprochement qui conforte un pôle luminaire leader. Notre nouveau statut d’entreprise à mission constitue par ailleurs un socle de développement pérenne à long terme. Il est aussi le gage d’une grande cohérence entre nos marques qui sont des acteurs de l’éco-conception de longue date et orientées vers l’économie circulaire qui est un de nos objectifs statutaires clé. »