Déjà présent sur cette classe d’actifs, pour ses réseaux de distribution, via sa filiale DS Investment Solutions, le groupe Primonial entend, avec ce partenariat stratégique, accélérer son développement auprès d’une nouvelle typologie de clients et étendre l’ensemble de cette activité en Europe.

L’année 2020, qui a connu des conditions de marché volatiles, a confirmé l’intérêt des solutions d’investissement structurées, dans une allocation d’actifs, et du couple rendement risque qu’elles permettent d’offrir ; en témoigne la large collecte enregistrée par l’UGP et DS Investment Solutions l’année dernière. À travers cette prise de participation stratégique, le groupe Primonial consolide son offre en misant sur des solutions d’investissement pertinentes dans l’environnement de marché actuel mais également à plus long terme du fait de leur adaptabilité.

L’UGP est née en 2017 au sein du pôle de gestion d’actifs d’un groupe bancaire français, et affiche un encours de 1,2 milliard d’euros à fin décembre 2020. Elle s’appuie sur une équipe de 10 personnes et développe un savoir-faire unique pour proposer des solutions d’investissement sur mesure, combiné à une expérience sur les besoins des clients et les capacités des émetteurs de titres.

L’UGP, qui a doublé sa base de clientèle et augmenté de 35% par an son stock de produits depuis sa création, pourra, de son côté, s’appuyer sur les fonctions support, le back-office et les ressources technologiques du groupe Primonial pour soutenir ses ambitions de croissance. Xavier Yllouz et Nathanael Diane, co-fondateurs de l’UGP, restent à la tête de la marque.

Les équipes de l’UGP et de DS Investment Solutions seront réunies au sein d’un même pôle afin de capitaliser sur les synergies et les complémentarités, en termes de cycle et de clientèle notamment. Plusieurs recrutements sont prévus, avec pour objectif d’atteindre à horizon 2025 un encours de 4 milliards d’euros conseillés par 30 professionnels dédiés.

Xavier Yllouz, co-fondateur de l’UGP, précise : « Intégrer un groupe solide et reconnu comme Primonial constitue un atout de poids pour nos ambitions en France comme en Europe, où nous envisageons de nous déployer dès cette année. Nos équipes vont ainsi pouvoir se concentrer sur ce qui fait la force de l’UGP depuis sa création, la conception de produits sur mesure, adaptés aux conditions de marché et aux besoins de nos clients »

Brice Gimeno, en charge des activités Produits Structurés du groupe Primonial et Président de DS Investment Solutions, complète : « Après une excellente année 2020, qui a permis d’illustrer les atouts et la pertinence des produits structurés dans des environnements de marchés toujours plus complexes, nous sommes ravis d’allier nos forces avec un acteur aussi complémentaire de notre activité que l’UGP. Les synergies avec DS Investment Solutions sont évidentes et vont nous permettre, grâce à la taille critique atteinte, d’accélérer le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux services innovants à destination de nos segments de clientèle respectifs. »

Pour cette opération, le groupe Primonial a été conseillé par Gide Loyrette Nouel, Deloitte M&A Transaction Services FSI et CMS Francis Lefebvre, l’UGP par Rothschild & Co et Delsol Avocats.