Le Groupe Primonial annonce la nomination de Benedetta Della Porta en qualité de Responsable Asset Management Immobilier en Italie. Elle est rattachée à Fabrizio Bonavita, Directeur de l’immobilier pour le Groupe en Italie.

Basée à Milan, Benedetta Della Porta aura pour mission de piloter les investissements immobiliers pour l’Italie et sera le relais local opérationnel pour les gérants des sociétés de gestion immobilière européennes du Groupe. Benedetta aura également en charge la gestion et la valorisation du portefeuille immobilier italien -700 M d’euros d’encours sous gestion-, l’élaboration et le suivi des business plans, la gestion des relations avec les locataires, les property managers et les experts immobiliers.

Fabrizio Bonavita, Directeur de l’immobilier pour le groupe Primonial en Italie déclare : « L’arrivée de Benedetta Della Porta s’inscrit dans la continuité du développement des activités immobilières du Groupe en Italie. Son expérience solide et sa connaissance pointue du secteur de la gestion d’actifs immobiliers seront des atouts considérables, qui renforceront notre offre et notre expertise sur ce marché-clé. »

Benedetta Della Porta a pris ses fonctions fin décembre 2020.

Biographie de Benedetta Della Porta

Benedetta Della Porta dispose de plus de 15 ans d’expérience en gestion d’actifs pour des sociétés immobilières de premier plan en Italie, des opérateurs italiens et internationaux.

Avant de rejoindre le groupe Primonial, elle était responsable Business Development chez FARE, où elle créa et dirigea un partenariat avec Tikehau Capital dans le cadre d’un grand développement résidentiel à Milan.

De 2018 à 2019, Benedetta fut conseillère senior en Business Développement pour la société Quinta Capital Partners, après avoir été gestionnaire d’investissements pour la société Aerium de 2016 à 2017.

Parmi ses postes précédents, elle fut notamment chef de l’unité commerciale immobilière au sein d’Eurinvest, et gérante de fonds au sein de la société FIMIT.

Benedetta est diplômée d’un Master en Sciences Politiques de l’Université de Milan, avec une spécialité en économie et droit international.