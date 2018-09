Cette prise de participation a pour objectif de soutenir le positionnement de Leemo et d’accélérer son développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de distribution. Elle valorise les synergies entre Foncia et Primonial.

Primonial va apporter à Leemo son activité « Immobilier résidentiel direct », qui accompagne les clients investisseurs dans leur parcours d’acquisition.

Philippe Salle, Président du groupe Foncia, se félicite de cet accord qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Foncia Groupe, visant à faire bénéficier ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine, de son expertise dans tous les compartiments de l’investissement immobilier. Il considère que « Les synergies entre les deux groupes, notamment commerciales, permettront de promouvoir les nombreuses avancées technologiques offertes par la plateforme Leemo ».

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Nous sommes ravis de réaliser cette opération avec Foncia Groupe. L’investissement dans l’immobilier résidentiel est un choix important pour les clients particuliers, dans le cadre de la constitution de leur patrimoine. D’un commun accord avec Foncia Groupe, Laurent Fléchet, Directeur Général délégué en charge des activités immobilières du groupe Primonial, prendra la présidence de Leemo. Grand professionnel de l’immobilier, il apportera sa vision et ses convictions dans la poursuite de cette activité. »

Laurent Fléchet d’ajouter : « Nous sommes convaincus que dans le marché actuel, l’investissement résidentiel offre un potentiel de rendement et de création de valeur stable pour des investisseurs patrimoniaux. Grâce à cette prise de participation aux côtés de Foncia Groupe, l’ensemble de nos partenaires distributeurs aura accès à une offre en immobilier résidentiel extrêmement large, sur toute la France, avec la puissance et la simplicité d’utilisation d’une plateforme digitale. »

Le closing de l’opération devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent.

Upstone, société de marchand de biens, dirigée par Solveig Roger Euvé, restera propriété à 100% du groupe Primonial, au service des distributeurs.