Pictet annonce également que Boris Collardi a décidé de se retirer du collège des associés et de quitter le Groupe à compter du 1er septembre 2021.

Ces résultats nets comprennent un gain extraordinaire résultant de la transaction de sale and lease back que Pictet a réalisée au cours du premier trimestre de l’année concernant son bâtiment principal à Genève. Le produit de cette transaction permettra à Pictet d’autofinancer l’expansion de son siège avec la construction d’un ensemble d’immeubles à Genève prévu pour 2025. Le résultat opérationnel, qui exclut ce gain unique, s’élève à CHF 464 millions (+45% par rapport au premier semestre 2020).

Les actifs sous gestion ou en dépôt s’élèvent à CHF 690 milliards au 30 juin 2021, contre CHF 609 milliards au 31 décembre 2020.

Le ratio réglementaire des fonds propres totaux reste élevé. Au 30 juin 2021, il était de 22,2%, nettement supérieur à l’exigence FINMA de 12%, pour des fonds propres réglementaires de CHF 2.73 milliards.

Après mûre réflexion et des discussions avec le collège des associés, Boris Collardi a décidé de se retirer de ses fonctions d’associé et de quitter Pictet à compter du 1er septembre 2021. Comme annoncé en juin dernier, Elif Aktuğ et François Pictet rejoindront le collège des associés à cette date, sous réserve de l’approbation des autorités de surveillance.

Renaud de Planta, associé senior du Groupe, a déclaré : "Les résultats de ce premier semestre sont les meilleurs de l’histoire de Pictet. Les clients nous ont confié des avoirs nets record, en raison notamment de nos excellentes performances de gestion. Le Groupe va poursuivre son expansion en Asie et sur d’autres marchés prioritaires et continuer à développer ses compétences de pointe en gestion alternative et à investir de manière significative dans la technologie.

Nous sommes reconnaissants à Boris pour sa contribution importante au développement du Groupe. Nous le regretterons et lui souhaitons plein succès pour l’avenir. Enfin, nous allons poursuivre notre stratégie fondée sur la recherche de performances stables et régulières, en privilégiant les intérêts à long terme de nos clients et du Groupe."

Boris Collardi a commenté : "Je suis fier de ce que nous avons accompli au cours de cette période d’un peu plus de trois ans. Comme en témoignent ces résultats semestriels, le Groupe est plus fort que jamais. Je tiens à remercier les collaborateurs et le collège des associés pour leur soutien et leur collaboration durant mes années chez Pictet. Pictet Wealth Management est dans une excellente position pour assurer son succès à long terme et je suis convaincu que le Groupe continuera à progresser avec l’excellence qui est la sienne.”