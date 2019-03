Au terme d’une année 2018 riche en actualités, le groupe OFI a renforcé son positionnement de société de gestion en pointe en matière de finance responsable. Le déploiement d’un process formalisé de suivi du risque climatique sur l’ensemble des gestions cotées et la mise en place de la politique charbon pour l’ensemble des fonds ouverts illustrent des avancées nouvelles dans la volonté de placer cette thématique comme axe stratégique prioritaire et transverse. Les 3/4 des encours gérés au sein du groupe OFI intègrent les enjeux de la finance responsable. A ce titre, OFI AM est notée « A+ » par les PRI (Principles for Responsible Investment).

L’offre dédiée OFI Responsible Solutions (OFI RS) s’est d’ailleurs distinguée par des performances qui ont su montrer leur résistance, dans un contexte de marché adverse, puisque la quasi-totalité des fonds OFI AM ouverts classés 1er quartile sur l’année 2018 (source : Europerformance) appartiennent à la gamme OFI RS.

Ainsi et malgré le contexte particulièrement difficile de marchés, le groupe OFI qui gère actuellement 72 milliards d’euros d’encours, est parvenu à collecter 2,9 milliards d’euros en 2018, essentiellement sur les actifs non cotés et principalement pour le compte des investisseurs institutionnels qui restent le socle de la clientèle historique du Groupe, même si le Groupe témoigne d’un fort dynamisme en matière de développement de son activité à destination de la clientèle individuelle intermédiée, ainsi qu’à l’international.

Le développement de la stratégie de distribution multicanale à destination de la clientèle individuelle intermédiée s’est en effet poursuivie en 2018 avec une nouvelle prise de participation dans Finavéo Partenaires à hauteur de 33%, qui vient s’ajouter à la prise de participation dans le Groupe Crystal en 2017. En termes d’offre, et pour répondre aux enjeux réglementaires, OFI AM a déployé auprès de plusieurs partenaires assureurs une offre de gestion pilotée. La collecte 2018 en gestion collective bénéficie d’une forte contribution de ce segment de clientèle. Un dynamisme qui se traduit par une hausse des encours, sur ce segment de clientèle, qui s’élèvent à 2,1 milliards d’euros à fin 2018.

En outre, le développement commercial en Europe figure parmi les priorités d’OFI AM. Le groupe est déjà présent dans cinq pays : en Allemagne et Autriche, au Portugal, en Italie et en Espagne.

Des partenariats ont été noués avec des acteurs locaux de référence en Allemagne et Autriche avec OLB, et au Portugal avec Bluemint pour assurer la distribution de l’offre du groupe auprès de la clientèle locale. Une offre adaptée à chaque pays qui capitalise sur le savoir-faire d’OFI dans la finance responsable et son expertise historique dans la gestion assurantielle sous contraintes.

« Un bilan 2018 en ligne avec la plupart des objectifs poursuivis dans le cadre du plan OFI 2020. En 2019, nous allons engager le Groupe OFI dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2021-2023 autours de trois volets : l’entrée dans une nouvelle ère de la finance responsable, plus que jamais incontournable, une accélération du développement sur les nouvelles cibles de clientèles et un développement de nos services » explique Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général, Groupe OFI.