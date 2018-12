Les dirigeants du groupe Malherbe –l’un des leaders français du transport de marchandises générales– font appel à plusieurs investisseurs financiers dans le cadre d’une opération de LBO. Arkéa Capital Managers, véhicule d’investissement du groupe Arkéa, et un pool d’investisseurs du Crédit Agricole fédéré par UNEXO et SOCADIF aux côtés de Grand Sud Ouest Capital et Nord Capital Investissement, investissent 13 M€ chacun en tant que co-leaders. Ils sont accompagnés par Bpifrance et BNP Paribas Développement, qui investissent respectivement 7 M€ et 2 M€. Cette opération permet aux dirigeants de conserver leur majorité au capital du groupe. Siparex, leader du tour de table en 2013, et NCI, cèdent leur participation à l’occasion de cette nouvelle opération.

Le groupe Malherbe est l’un des principaux acteurs du marché français du transport routier de marchandises générales en lots et groupage. Implanté dans le Calvados depuis sa création en 1953, il compte plus de 3 000 clients, principalement issus des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Le groupe s’appuie sur un réseau national de 29 agences implantées au cœur de zones économiques stratégiques, lui permettant de délivrer une qualité de service reconnue. Sous l’impulsion de ses dirigeants actuels, l’entreprise a connu ces dernières années une accélération de sa croissance, passant d’un chiffre d’affaires de 185 M€ en 2012 à un chiffre d’affaires attendu à plus de 300 M€ en 2018.

Cette reconfiguration du capital permet à Alain et Noël Samson, respectivement Président et Directeur général du groupe, de conserver la majorité et de poursuivre leur ambitieuse stratégie de développement. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 420 M€ à horizon 2021, porté aussi bien par une croissance organique que par une stratégie de partenariats et de croissance externe structurantes, à l’image de l’acquisition en 2017 du groupe Bernard (50 M€ de chiffre d’affaires), spécialiste du transport frigorifique et industriel.

Pour les accompagner dans cette opération, les dirigeants du groupe Malherbe ont choisi de renouveler leur confiance aux investisseurs historiques UNEXO et SOCADIF (groupe Crédit Agricole) et Bpifrance, et ont fait appel à de nouveaux investisseurs : Arkéa Capital Managers et BNP Paribas Développement, complétés par Grand Sud Ouest Capital et Nord Capital Investissement (groupe Crédit Agricole). Arkéa Capital Managers et le pool d’investisseurs du Crédit Agricole interviennent en qualité de co-leaders, et investissent chacun 13 M€. Bpifrance et BNP Paribas Développement investissent quant à eux respectivement 7 M€ et 2 M€. Siparex, leader du tour de table en 2013, et NCI, cèdent leur participation à l’occasion de cette nouvelle opération.

Pour Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, cette opération constitue le premier investissement porté par Arkéa Capital Managers, un véhicule d’investissement créé pour permettre à des managers de prendre ou de conserver le contrôle de leur entreprise.

Marc Brière, Président du directoire d’Arkéa Capital commente : « C’est une grande satisfaction pour Arkéa Capital Managers de permettre à Alain et Noël Samson de conserver leur majorité au capital du groupe Malherbe, et de poursuivre la belle trajectoire de croissance de l’entreprise qu’ils ont hissée parmi les leaders de son marché. Cet investissement emblématique constitue la première opération portée par Arkéa Capital Managers, un véhicule d’investissement doté de 200 M€ créé pour accompagner les managers et renforcer leur actionnariat. Arkéa Capital Managers vient compléter le dispositif de capital-investissement du groupe Arkéa, et illustre, une nouvelle fois, notre positionnement d’investisseur patient au service du développement d’entreprises régionales à fort potentiel. »

Pour UNEXO, filiale de capital investissement des neuf Caisses régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest dont le Crédit Agricole de Normandie et pour SOCADIF, filiale du Crédit Agricole d’Ile de France cette opération valorise la relation historique entre Alain et Noël Samson et le groupe Crédit Agricole. Jean-Luc Creach, Directeur général d’UNEXO explique : « Fort d’une relation historique avec Alain et Noël Samson, le groupe Crédit Agricole est heureux de poursuivre l’accompagnement du développement de cette belle ETI de notre territoire, à la fois en capital mais aussi au niveau bancaire avec le soutien du Crédit Agricole de Normandie, banque partenaire de Malherbe depuis de nombreuses années. Grâce à la puissance du groupe Crédit Agricole nous sommes en capacité de mobiliser un ensemble de structures d’investissement pour permettre à Alain et Noël Samson de mettre en œuvre leur stratégie de développement. » Emmanuel David, Directeur général de SOCADIF, et Luis Batista, Directeur d’investissement complètent : « Nous sommes heureux de renouveler notre confiance au groupe Malherbe et à son équipe dirigeante, en nous inscrivant sur un accompagnement à long terme dans ses besoins liés à un fort potentiel de développement à l’échelle nationale. »

Enfin, Francis Estellat, Directeur d’investissement senior chez Bpifrance conclut : « C’est une grande fierté de continuer l’aventure entrepreneuriale avec Alain et Noël Samson. L’accompagnement dans la durée de cette belle ETI française illustre parfaitement la mission de Bpifrance ».