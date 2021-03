Fondée en 2007, la société Previsoft propose aux organisations de toutes tailles un logiciel d’évaluation et de pilotage des risques professionnels. Le logiciel Previsoft, conçu par des préventeurs, représente une solution full web, flexible et ergonomique déjà adoptée par plus de 1000 organisations publiques et privées.

Pour Olivier Campenon, Président du Directoire de Lefebvre Sarrut, « Previsoft vient renforcer la suite métier HSE du groupe sur un sujet de compliance absolument majeur pour les organisations, aujourd’hui comme demain ».

Previsoft appartenait depuis 2015 à Addactis Group et y occupait une position de start-up. « Souhaitant désormais se recentrer sur son ‘cœur business’, Addactis Group est heureux que Previsoft puisse rejoindre le groupe Lefebvre Sarrut pour poursuivre et accélérer son développement », selon Carol Nerieux, Senior Vice Président de Addactis Group.