Créée en 2008, Mandarine Gestion est l’une des principales sociétés de gestion indépendantes et entrepreneuriales en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de

40 collaborateurs. Mandarine Gestion est un spécialiste reconnu de l’investissement en actions et un acteur majeur de l’ESG et de l’économie sociale et solidaire. Elle déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens auprès d’une clientèle diversifiée.

Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants et multi-stratégies en Europe avec 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ses activités s’articulent autour de 4 lignes de métier : Private Equity, Immobilier, Gestion d’Actifs, Gestion Privée / Family Office. Le Groupe compte près de 400 collaborateurs opérant dans plus de 10 bureaux situés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité des activités de gestion d’actifs cotés du groupe LFPI, à travers sa filiale Meeschaert, et Mandarine Gestion. Il prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises ainsi que la marque Mandarine.

LFPI comme Mandarine Gestion partagent des valeurs d’entrepreneuriat, d’indépendance et d’excellence, tout en accordant une place centrale à l’investissement responsable.

L’opération répond à l’ambition du groupe LFPI de constituer une plateforme globale de solutions d’investissement à destination d’une clientèle diversifiée et internationale, de renforcer son offre en gestion d’actifs et de conforter sa position d’acteur incontournable de l’ESG/ISR.

La conclusion des accords définitifs relatifs à l’opération pourrait intervenir une fois achevées les procédures d’information et l’obtention des autorisations réglementaires.