Cette transaction permet à KILOUTOU de poursuivre son développement et de renforcer son offre en terrassement dans la région Franche Comté

La société FRANCHE COMTE MATERIELS est un acteur historique et reconnu de la location de matériels de terrassement dans l’Est de la France, exploitant deux agences situées à Besançon et Audincourt (Montbéliard). Elle dispose de plus de 600 machines de toutes tailles (pelleteuses, chargeuses, rouleaux compacteurs et divers matériels d’outillage) qu’elle met à disposition d’une clientèle de professionnels des travaux publics et du bâtiment.

Cette acquisition permet à KILOUTOU d’offrir à ses clients un niveau de qualité de services toujours plus élevé et d’élargir son offre en terrassement sur ce marché local, en intégrant de nouvelles agences complémentaires à son réseau actuel. KILOUTOU compte s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire des équipes de FRANCHE COMTE MATERIELS pour continuer à développer son activité.

Pour Olivier Colleau, Président Exécutif du Groupe KILOUTOU : « Ce rapprochement permet de développer notre réseau spécialisé TP dans la région Franche Comté et de pleinement bénéficier de complémentarités avec notre gamme de produits actuelle sur ce secteur. Je suis très heureux d’accueillir les équipiers de FRANCHE COMTE MATERIELS au sein du Groupe KILOUTOU ».

Philippe Mougnard, propriétaire et dirigeant de FRANCHE COMTE MATERIELS, a déclaré : « Je me réjouis de l’acquisition de FRANCHE COMTE MATERIELS par le Groupe KILOUTOU. Le projet proposé a été un élément essentiel dans ma décision de vendre. Il va permettre à la société de poursuivre son développement en mettant à sa disposition des ressources et des moyens supplémentaires. Je suis confiant dans la capacité des équipes des deux sociétés à faire de ce rapprochement un réel succès ».