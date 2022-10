Il consolide ses positions sur le reporting financier et extra-financier en annonçant aujourd’hui le lancement officiel d’Hexagone Metrics, une offre portée par Anne-Charlotte Roy, associée historique du groupe, et une équipe réunissant spécialistes de la data, experts financiers, et développeurs informatiques.

Hexagone Metrics permet à n’importe quel investisseur d’obtenir de façon personnalisée une vision complète des performances, des risques et de l’impact ESG liés à son portefeuille (coté, non coté et immobilier).

Avant même son lancement, Hexagone Metrics a déjà convaincu une quinzaine de clients réguliers du groupe qui a pour ambition de tripler le volume d’affaires de cette nouvelle entité à horizon 2025.