Cette acquisition représente une accélération de la stratégie multi-boutiques du Groupe Generali, en accompagnant une clientèle plus avertie et des partenaires de distribution en Europe et dans le monde, comme cela a été présenté lors de l’Investor Day le 21 novembre dernier.

Le groupe Generali (Generali), l’un des principaux groupes d’assurance et de gestion d’actifs au monde, fait l’acquisition de CM Investment Solutions Limited (CMISL), rachetée à Bank of America Merrill Lynch. En tant que leader reconnu en fonds alternatifs UCITS, CM Investment Solutions Limited apportera son savoir-faire dans le domaine des stratégies alternatives et renforcera la couverture du marché et la clientèle du Groupe Generali.

Depuis dix ans, la recherche de sources de rendements positifs non corrélés aux classes d’actifs traditionnelles alimente l’engouement des investisseurs pour les classes d’actifs non traditionnelles. Les encours des stratégies alternatives liquides enregistrent ainsi une augmentation significative : en août 2018, ils ont dépassé les 582 milliards d’euros, contre moins de 100 milliards d’euros en 2008, avec une croissance de 2,5x sur les quatre dernières années [1].

La plateforme CMISL a été créée en 2007 et, depuis 11 ans, est partenaire de gérants alternatifs de premier plan, jusqu’à devenir aujourd’hui la principale plateforme de ce segment de marché, avec plus de 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018. La qualité des stratégies et des gérants de CMISL est régulièrement saluée par les investisseurs, comme en témoignent les sept HFM Awards [2] de la « meilleure plateforme UCITS » qui lui ont été décernés ces huit dernières années, et six HFR Awards reçus d’affilée [3].

CMISL restera autonome tout en bénéficiant du soutien d’un grand groupe international. CM Investment Solutions Limited sera une filiale à 100 % de Generali Investments Holding S.p.A. et son siège restera situé à Londres, avec des opérations partout dans le monde.

Cette acquisition représente une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie de Generali dans le domaine de la gestion d’actifs, qui cible une expansion dans les stratégies alternatives et une croissance importante hors d’Europe.

Generali aspire à bâtir l’une des 5 principales plateformes multi-boutiques au monde en termes de profitabilité dans les 5 prochaines années, comme présenté lors de l’Investor Day le 21 novembre dernier.

Carlo Trabattoni, directeur général de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, a déclaré : « L’acquisition de CM Investment Solutions Limited constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de notre stratégie multi-boutiques car son savoir-faire indiscutable dans le domaine des fonds alternatifs liquides UCITS et autres stratégies sur-mesure nous permet de proposer à nos clients une sélection de produits alternatifs de grande qualité. »

Tim Ryan, directeur général de Generali Asset Management, a ajouté : « Cette acquisition est parfaitement complémentaire de notre stratégie et de notre offre dans le domaine de la gestion d’actifs, dans un segment de marché (celui des investissements alternatifs) auquel nous croyons énormément et qui prend une place de plus en plus importante dans les portefeuilles de nos clients. »

Philippe Lopategui, directeur général de CM Investment Solutions Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre l’un des principaux groupes d’assurance et de gestion d’actifs. Ce partenariat permettra à CMISL d’investir dans son infrastructure et ses ressources, afin d’attirer la fine fleur des gérants de portefeuille dans le domaine des stratégies alternatives liquides et illiquides et fournir ainsi des solutions d’investissement sur mesure à nos investisseurs. »

Dans cette opération, le Groupe Generali a été assisté de KPMG pour le conseil financier et de Dechert pour les aspects juridiques.