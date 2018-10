Au cœur de l’offre proposée par le groupe, Freeland leur permet de mieux répondre aux besoins des entreprises et des spécialistes des ressources humaines.

Un nouveau leader régional

Déjà présent en Occitanie via sa marque phare, ITG - leader du portage salarial en France - dont le siège régional est situé à Toulouse, Freeland s’impose dans la région avec l’acquisition de PortéO. Le groupe renforce sa présence à Nîmes, Montpellier, Albi et Toulouse.

PortéO et ITG Occitanie (Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées) réalisent conjointement près de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires et sont d’importants contributeurs au développement économique territorial.

« Freeland a vocation à transformer le parcours du combattant des indépendants en parcours de croissance ! Avec l’acquisition de PortéO, nous renforçons la stratégie de développement de notre groupe sur l’ensemble du territoire national et confortons notre leadership dans le secteur du portage salarial tout en contribuant au rayonnement de la région Occitanie en plein essor. » déclare Patrick Levy Waitz, Président de Freeland.

Un meilleur accompagnement

Grâce à l’acquisition de PortéO, Freeland propose plus de proximité et de réactivité, aux indépendants qu’il accompagne. Il permet à ses consultants de bénéficier du savoir-faire d’un groupe leader dans les services et l’accompagnement aux indépendants, et des transitions professionnelles.

« En intégrant le Groupe Freeland, nous bénéficions d’un positionnement plus fort sur un marché en pleine évolution. Mon souhait est d’apporter un service toujours plus performant et plus innovant aux consultants. Leur formation est au cœur de nos préoccupations pour permettre aux salariés portés d’atteindre l’excellence. Nous étions déjà implantés sur la région Occitanie, et allons poursuivre notre ascension grâce à ce rapprochement. » explique Laurent Barres, fondateur et dirigeant de PortéO.

Au service du portage salarial

L’acquisition de PortéO par Freeland est née de la rencontre entre deux promoteurs des nouvelles formes de travail. D’une part Laurent Barres, fondateur de Porteo et d’autre part Patrick Levy Waitz, fondateur du groupe Freeland. Ensemble ils ont oeuvré à la reconnaissance du portage salarial en France. Convaincus que cette nouvelle forme d’emploi promeut l’avenir du travail indépendant, les deux dirigeants souhaitent aujourd’hui offrir le meilleur accompagnement possible à ceux qui veulent franchir le pas et devenir des consultants freelances ou des travailleurs indépendants.

Une nouvelle forme d’emploi en plein essor

Nouvelle forme d’emploi à mi-chemin entre l’entreprenariat et le salariat, le portage salarial permet de développer une activité professionnelle indépendante, tout en conservant la couverture sociale d’un salarié classique.

De plus en plus plébiscité par les indépendants, ce dispositif innovant répond à leurs besoins en matière de sécurité et d’autonomie dans leurs activités.

Le marché du portage salarial se porte très bien et enregistre en 2017, une croissance en forte hausse (env. 15% par rapport à 2016) ! En France, il existe près de 70 000 salariés portés sur tout le territoire (source PEPS).