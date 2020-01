Créé en 2013 et basé à Champagne Au Mont d’Or (69), EFOR est une société de conseil française spécialisée dans de nombreux secteurs industriels, en particulier le secteur de la santé où elle fournit des prestations relatives aux métiers de la qualité et des affaires réglementaires. EFOR dispose également d’offres spécialisées en ingénierie et Digital.

EFOR a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2019 (en croissance de plus de 30% par rapport à 2018) et emploie 650 personnes dans 8 agences en France et 2 à l’étranger. En très forte croissance depuis sa création, le groupe projette de recruter en 2020 plus de 400 ingénieurs, docteurs et pharmaciens issus de grandes écoles.

Cette opération de réorganisation du capital permet à RAISE Investissement d’investir en minoritaire environ 20 millions d’euros aux côtés des dirigeants et du fondateur Mathieu Roger afin de soutenir le groupe dans ses ambitieux projets de développement. EFOR se donne ainsi les moyens de devenir l’un des leaders sur le marché du conseil Healthcare, de renforcer sa position d’acteur majeur sur le conseil engineering et de développer son offre différenciante sur le marché du digital.

EFOR prévoit également de renforcer sa présence en France et en Europe en misant sur une stratégie de développement par croissance externe sur les prochains mois.

L’opération a été en partie financée par une dette unitranche apportée par Capza.

Mathieu Roger, Président du Groupe EFOR commente : « L’arrivée de RAISE va nous permettre de franchir un nouveau cap dans l’accélération de notre stratégie de développement et de croissance en France et à l’international, nous ambitionnons de devenir dans les prochaines années l’un des leaders sur notre marché. »

Mathieu Blanc, Directeur Associé de RAISE Investissement commente : « Sous l’impulsion de Mathieu Roger, le groupe EFOR a connu une croissance remarquable depuis sa création grâce à un positionnement reconnu sur le marché et une équipe de management de grande qualité. Nous sommes très heureux de nous associer à elle pour conduire son ambitieux projet de développement et de lui apporter notre expérience d’accompagnement des sociétés en forte croissance. »