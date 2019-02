« La société A2BM a développé une méthode originale et puissante de gestion de la transformation des entreprises qui visent à éliminer « l’entropie humaine », à gagner en efficience et augmenter ainsi de 15 à 30% la productivité. Le savoir-faire de la société A2BM réside sur l’optimisation des processus et plus précisément la gestion et la planification du travail. Avec ce rachat, le groupe Epsa renforce sa capacité à travailler sur l’ensemble des leviers d’optimisation pour ses clients. » Matthieu Gufflet, CEO du groupe Epsa

Basé sur une culture de l’excellence opérationnelle, le groupe Epsa et la société A2BM partagent des synergies et des valeurs communes

Avec une croissance soutenue, le Groupe EPSA s’est construit grâce à une diversification de ses activités pour mieux répondre aux enjeux actuels des entreprises des secteurs privé et public. L’accompagnement de ses clients sur l’optimisation de leurs dépenses, process et charges, reste le moteur du Groupe, qui complète désormais son offre sur le volet de l’efficience opérationnelle.

Fondée en 2005, la société luxembourgeoise A2BM a pour mission d’accompagner toute société souhaitant améliorer la planification et le suivi de ses ressources, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité et ce afin d’engager des projets concrets d’amélioration avec un résultat opérationnel rapide. Le savoir-faire de la société A2BM réside sur une méthodologie puissante et originale qui permet d’accélérer la transformation des entreprises et de gagner en efficience. Cette méthodologie implique de modifier la culture d’entreprise avec la mise en place d’outils pour travailler différemment et durablement.

« Si nous voulons transformer les processus et les organisations des entreprises il est impératif de mettre les salariés dans de bonnes conditions et de savoir en faire les acteurs principaux de la transformation. Notre méthode n’oppose pas productivité et qualité et engagement au travail. Au contraire, nous constatons que les amélorations que nous apportons s’accompagnent d’un meilleur service et d’une diminution du stress au travail. Ce rapprochement avec le groupe Epsa est une excellente nouvelle pour notre société, c’est une accélération au développement d’A2BM notamment sur le marché français. Nous serons en mesure de proposer à nos clients la possibilité de bénéficier d’une offre complète, tout en continuant à leur délivrer un accompagnement personnalisé et de proximité. » explique Régis Marique, fondateur de la société A2BM.

Avec le rachat de la société A2BM, le groupe Epsa se positionne sur l’ensemble des centres de coûts et de dépenses de l’entreprise et renforce ainsi sa capacité à travailler sur l’ensemble des leviers d’optimisation pour ses clients.

« Il était stratégique pour le groupe Epsa de proposer une offre sur l’optimisation de l’organisation et c’est pourquoi nous avons souhaité nous rapprocher de la société A2BM. Leur savoir-faire réside aussi bien dans la connaissance des méthodologies organisationnelles que dans la capacité à mener à bien la conduite du changement sur le terrain avec des cycles rapides. Leurs compétences vont au-delà d’un simple accompagnement classique avec des résultats concrets. » confirme Laurent Chartres, Associé du groupe Epsa.

« Le groupe EPSA a été fondé sur la conviction que les entreprises devaient se concentrer sur les éléments stratégiques et essentiels de leur activité et faire appel à des experts externes pour mobiliser des compétences qu’il n’était pas nécessaire d’internaliser. Ce constat est, encore plus fort aujourd’hui. Notre offre aujourd’hui permet d’agir sur toutes les strates de l’entreprise » argumente Bertrand Mabille, Associé Epsa.