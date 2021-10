Cet investissement stratégique de DWS cible notamment le marché des retraites à prestations définies du Royaume-Uni en forte croissance.

Le groupe DWS (DWS) a acquis une participation minoritaire dans la société britannique Smart Pension Limited (Smart), spécialiste de la retraite. L’entreprise fournit une plateforme technologique basée sur une interface de programmation (API), qui permet aux services financiers et aux gouvernements de proposer des régimes d’épargne-retraite. La plateforme technologique alimente notamment son Smart Pension Master Trust, l’un des quatre grands fonds de pension britanniques à adhésion automatique, et peut également être proposée aux principales institutions financières au Royaume-Uni et à l’étranger en tant que plateforme de service. Forte de son succès sur le marché britannique, Smart est désormais prêt pour une croissance mondiale et cherche à établir sa présence aux États-Unis et sur d’autres marchés de régimes de retraite à cotisations définies. Cet investissement fera partie intégrante de la stratégie de croissance de DWS au Royaume-Uni. Smart et DWS ont également convenu de l’intention de former un partenariat stratégique dans le but d’offrir des solutions d’investissement aux membres du Smart Pension Master Trust. La clôture de la transaction a déjà eu lieu et les parties ont convenu de maintenir la confidentialité quant au prix et aux autres détails commerciaux de l’investissement.

« Nous sommes heureux de travailler avec une start-up innovante, compétitive sur le marché britannique et mondial de la retraite et qui connaît une croissance rapide. De plus en plus, les investisseurs des régimes à cotisations définies cherchent à diversifier leurs rendements à travers un plus large éventail de classes d’actifs, et nous pensons que les capacités de gestion d’actifs de DWS sur les marchés privés et cotés en bourse nous placent dans une position idéale pour répondre à leurs besoins en constante évolution », déclare Dirk Goergen, membre du comité exécutif du groupe DWS et chef de la division Couverture client, responsable de la gestion des ventes et de la stratégie de vente mondiale.

Mark Cullen, membre de la direction du groupe DWS et Directeur général des opérations, ajoute : « L’acquisition d’une participation minoritaire dans Smart constitue une opportunité d’investissement intéressante pour DWS, compte tenu des perspectives de croissance de l’épargne retraite (à cotisations définies) au Royaume-Uni et dans le monde. Nous pensons que la force de la plateforme technologique de Smart est la base de son succès actuel et que les capacités de gestion d’actifs de DWS ont le potentiel d’aider Smart à réaliser ses ambitions mondiales ».

Les cofondateurs de Smart, Andrew Evans et Will Wynne, commentent : « Aux côtés de nos investisseurs stratégiques, nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée du groupe DWS comme investisseur dans Smart. Nous sommes heureux que DWS reconnaisse le succès de Smart réalisé à ce jour, et l’énorme opportunité qui nous attend sur le marché mondial de l’épargne-retraite qui représente 55 milliards de dollars. DWS nous rejoint en tant qu’investisseur et partenaire pour nous aider à dynamiser notre croissance mondiale alors qu’une série de réformes législatives parcourt le monde. Notre mission est de « révolutionner la retraite, l’épargne et le bien-être financier, pour toutes les générations, dans le monde entier ». Avec des partenaires stratégiques tels que le groupe DWS et nos investisseurs actuels, nous sommes en excellente position pour poursuivre nos efforts en ce sens et offrir aux gouvernements, aux institutions financières, aux employeurs et aux investisseurs du monde entier, un meilleur avenir sur le plan financier ».