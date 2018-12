DCI, acteur de référence de l’intégration IT et des services numériques offrant des solutions d’infrastructure et de cybersécurité, annonce avoir fait l’acquisition de RETIS, société spécialisée dans les domaines d’activité suivants : digital workplace, infrastructures IT, cybersécurité et câblage. Idinvest Partners accompagne cette nouvelle acquisition au moyen d’un financement unitranche.

Fondée en 1993 et basée à Montauban de Bretagne, RETIS a connu ces dernières années une forte croissance pour devenir aujourd’hui un expert reconnu en matière de cyber-sécurité et de communications unifiées. La société s’adresse à une clientèle diversifiée sur l’ensemble du marché français grâce à son réseau de 6 agences situées à Rennes, Paris, Lyon, Toulouse, Quimper et Nantes.

Le nouveau groupe désormais constitué devient un acteur de taille critique dans les services numériques avec plus de 360 collaborateurs et un portefeuille composé de plus de 1 000 clients actifs issus des secteurs publics (universités, enseignement, recherche, collectivités et santé…) et privés (industrie, finance et assurance, services et nouvelles technologies, presse…). Il poursuivra son développement en s’appuyant sur les nombreuses complémentarités existantes entre DCI et RETIS : portefeuille technologique, compétence technique, typologie de clientèle et implantation géographique.

« Cette acquisition s’inscrit dans la démarche d’accélération de croissance de DCI que nous poursuivons depuis 2016 avec notre actionnaire majoritaire. Ces deux entreprises, avec un même positionnement marché, accompagnent leurs clients sur toute la chaîne de valeur des projets de transformation numérique (amont, intégration et aval). En associant leurs talents et expertises, notre ambition est de créer un groupe leader des services numériques sur le marché français », déclare Fabrice Tusseau, Président de DCI.

« Après avoir étudié plusieurs options, je suis arrivé à la conclusion que je devais céder l’entreprise que j’ai créée il y a 25 ans à un acteur du marché dont l’activité serait compatible et complémentaire avec celle de RETIS, avec des valeurs qui seraient proches, et qui pourrait garantir la pérennité du travail accompli dans l’intérêt des salariés et des clients de RETIS » indique Joël Cheritel, Président-Fondateur de RETIS.

« Cette acquisition reflète la volonté du management de DCI et Naxicap Partners de poursuivre activement une stratégie d’acquisition ciblée sur des métiers de conseil et services IT avec un marché encore fragmenté et des perspectives de croissance forte. Nous sommes particulièrement satisfaits par cette croissance externe qui permet de renforcer la couverture géographique et compléter les expertises technologiques du groupe, facteurs clés de différentiation pour les clients. » analyse Laurent Chouteau, Directeur d’Investissement chez Naxicap Partners.