La société de transport exceptionnel basée à Saint-Sauveur (31) consolide ainsi sa position parmi les leaders de ce marché de niche.

Le groupe COURCELLE a réalisé, fin décembre 2020, une levée de fonds de 5 M€ auprès de la société de capital-investissement IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, dans le cadre d’une opération organisée et conseillée par la banque d’affaire SMART ENTREPRENEURS PARTNERS.

Par cette augmentation de capital, le groupe - référence dans le marché du transport technique, lourd et exceptionnel - va accélérer sa croissance tant organique qu’externe et augmenter ses moyens de production.

Acteur incontournable du transport non conventionnel et de la manutention en France, le groupe COURCELLE intervient sur l’ensemble des secteurs (travaux publics, énergie, industrie, agricole, balisage….). Ses prestations sont la combinaison de trois types d’activités : le transport, le levage (avec bras de grues auxiliaires de 20 à 85 Tonnes/mètres) et la manutention (personnels et matériels dédiés). Il se positionne souvent comme maître d’œuvre et conçoit des solutions logistiques globales pour le transport multimodal technique, surdimensionné et lourd.

La croissance constante de l’activité du groupe repose sur : une stratégie cohérente d’investissements dans des équipements modernes et polyvalents, une équipe qualifiée sans cesse renforcée afin de maintenir une qualité de service, un développement par l’ouverture de nouvelles agences et l’acquisition ou la fusion avec de nouvelles sociétés. Par cette dynamique, les perspectives de marché du groupe COURCELLE restent positives malgré le contexte actuel. Le groupe vient notamment de mener à bien l’acquisition du Groupe Barrière basé dans l’Est de la France et de renforcer ainsi son maillage national stratégique.

« Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe COURCELLE qui depuis trois décennies a su adapter son offre pour s’imposer parmi les leaders du marché des transports exceptionnels. Nous apprécions son dynamisme et son souci constant de qualité largement récompensé par une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse » affirme Nathalie Triolet, directrice de Participations chez IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT.

« La société, par son savoir-faire et un parc machines de premier rang, peut désormais compter sur un partenaire idéal avec l’IRDI afin de conforter sa position de numéro 2 français dans le transport technique et lourd. Nous sommes réellement fiers d’avoir pu accompagner, avec la confiance de l’équipe dirigeante, le Groupe dans cette étape clé de sa croissance. » précise Jérome Revillier, associé chez SMART ENTREPRENEURS PARTNERS.

« Dans le cadre de son opération de levée de fonds, le Groupe COURCELLE se félicite de l’arrivée d’un partenaire tel que l’IRDI. Nous avons la certitude que ce dernier sera à l’écoute de la stratégie de développement du Groupe et apportera son expertise et ses conseils pour les prochaines années » déclare Philipe Sentous, Directeur Administratif et Financier du groupe COURCELLE.