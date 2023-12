Le groupe Altex connaît depuis plusieurs années une forte croissance, bâtie autour des métiers du conseil et de tiers de confiance des dirigeants d’entreprise dans le développement économique. Afin de répondre à leurs attentes, le Groupe dispose aujourd’hui de 3 activités autonomes :

Une activité historique des métiers dits du chiffre : l’expertise comptable et le conseil. Le Groupe a progressivement développé et consolidé plusieurs cabinets sur son périmètre régional initial (Gard/Hérault), puis à partir de 2021 en Ile de France (3 cabinets et un 4ème en cours de négociation). Le groupe rassemble aujourd’hui une dizaine de sites avec plus de 150 professionnels des métiers du chiffre et du conseil

Une activité pour compte propre dans la prise de participation au sein de PME, aux côtés de patron expérimenté et développeur, afin d’apporter les ressources financières et de gestion clefs leur permettant de gagner des parts de marché, d’investir et de créer de la valeur et des emplois sur leur territoire. Le groupe dispose ainsi au sein de cette direction économique d’un portefeuille d’investissement d’une vingtaine de PME rassemblées en 5 hubs sectoriels.

Une activité pour compte de tiers qui propose une palette de solutions patrimoniales et assurantielles sur-mesure à haute valeur ajoutée.

Le groupe a donc pour ambition première d’offrir une palette de compétences et de services financiers à destination des PME et des chefs d’entreprises, avec comme principes : la proximité, la relation de confiance, l’accompagnement dans la durée et la création de valeur dans les territoires.

Un groupe à la structure financière solide

Fort de toutes ces activités, le Groupe prévoit de générer en 2023 un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros (croissance de 30%/N-1) pour un EBITDA aux alentours 8 Me. Sur 2024, le pipe d’investissement permettra au groupe de tripler son périmètre de consolidation et de renforcer significativement ses positions dans chacune des directions autonomes stratégiques.

Altex accélère le renforcement de son activité gestion pour compte de tiers en faisant l’acquisition d’Apicap

Altex annonce ce jour l’acquisition de la société Apicap, qui propose des produits à haute valeur ajoutée parfaitement adaptée à la cible des dirigeants d’entreprise et de family office. Techniquement Altex va souscrire à une augmentation de capital lancée par Apicap pour 3 millions d’euros et en prendre le contrôle. « Avec cette acquisition, l’activité gestion pour compte de tiers du Groupe va notre offre de produits et de services financiers à destination des PME. Le groupe fait de la richesse humaine au sein d’Apicap un enjeu central de l’opération. L’expertise reconnue des équipes dans le thématiques du PE, de l’investissement en Région (Outre-mer), de marche innovant à forte VA (ESport) et des opérations en Real Estate » déclare Benoit Forestier, Directeur général d’Altex délégué à l’activité gestion pour compte de tiers.

« Le Groupe a bâti son expertise autour de la relation globale avec le dirigeant et son outil économique. Son ADN est à l’image de ses clients, tourné vers l’entrepreneuriat, la prise d’initiative, la capacité d’adaptation au service du développement économique. L’acquisition d’Apicap est emblématique et constitue un élément central du projet d’entreprise, qui est d’enrichir en permanence la qualité de l’offre de services financiers et de conseils à destination des PME. Le Groupe dévoilera au printemps prochain son projet d’entreprise qui fixera la feuille de route ambitieuse des prochaines années. » conclut Pierre-Alban Texier, Président d’Altex.