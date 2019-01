Frédéric Bourgon, nouveau Directeur Général de ADB et LUTEC

Les entreprises ADB et Lutec sont devenues un seul groupe expert et polyvalent en matière de prestation globale d’usinage de précision. Aujourd’hui, la société amorce une nouvelle dynamique se traduisant en partie par la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Fort de 20 ans d’expérience dans le management d’équipes multiculturelles de grands groupes à l’international, dont 10 années à Taiwan à la direction d’entreprises High Tech, Frédéric Bourgon rejoint les rangs de ADB et LUTEC en qualité d’investisseur et de Directeur Général.

Aujourd’hui, il reprend donc les commandes en supervisant le bon déroulement de la nouvelle organisation de ces deux sociétés qui rejoignent le groupe taïwanais Jinpao. « Je suis heureux de rejoindre les équipes de ADB et LUTEC. Mon ambition est avant tout de perpétuer la politique d’innovation impulsée par mes prédécesseurs, de maintenir le niveau de satisfaction de nos clients et la motivation de nos collaborateurs. Mon premier challenge au sein de ADB et LUTEC va consister à consolider l’acquisition de notre société par le groupe Jinpao. Je suis confiant car cette acquisition correspond en tous points au profil idéal du partenaire industriel que nos clients recherchent. » déclare Frédéric Bourgon, serein.

Agiliteam prend une dimension internationale

Jinpao est un groupe industriel spécialisé dans les activités de tôlerie fine, chaudronnerie, traitements de surface et assemblage de produits semi-finis. Côtée à la bourse de Taïwan, cette entreprise souhaite s’implanter en Europe, au cœur de la supply chain de la filière aérospatiale. Avec ce rachat, Jinpao s’implante en Europe et le groupe Agiliteam s’oriente vers l’international.

Frédéric Bourgon explique : « Cette acquisition est stratégique pour Jinpao car elle constitue un relai de croissance dans ses marchés cibles. Post acquisition, le secteur aérospatial représente 30% de notre chiffre d’affaires en ligne avec une volonté d’atteindre 50% d’ici 5 ans. Cette acquisition permet d’offrir à nos clients une vraie synergie industrielle de compétence et de capacité sur une échelle internationale. Notre capacité d’investir dans les hommes et dans les nouvelles technologies permet également aux donneurs d’ordres de pouvoir continuer à compter sur ADB et LUTEC et par extension sur le groupe Jinpao comme partenaire indéfectible pour leurs futurs développements. »