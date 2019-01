Après le lancement en 2018 de deux unités de lécithine de tournesol en France et en Roumanie, et l’intégration réussie de Novastell, acteur français des ingrédients de spécialités, Avril poursuit la structuration et le développement de ses activités d’ingrédients avec l’acquisition de Lecico, le spécialiste allemand des lécithines et des phospholipides.

Lecico rejoint Avril Oil & Ingredient Solutions, plateforme spécialisée dans les huiles raffinées, les huiles de spécialités et les ingrédients. Au travers des différentes filiales du groupe Avril (Saipol, Lesieur, Kerfoot, Novastell), Avril OIS offre déjà aux acteurs des marchés de la Nutrition, de la Nutraceutique, de l’Hygiène corporelle et de la Cosmétique un vaste portefeuille d’huiles végétales et d’ingrédients produits sur ses sites européens.

Les nombreuses synergies et la complémentarité de l’offre liées à l’acquisition de Lecico permettront au Groupe de continuer à développer des solutions innovantes pour ses clients.

Pour Olivier Delamea, Directeur Général des Domaines Transformation végétale et Huiles & Condiments au sein d’Avril : « L’acquisition de Lecico marque une étape importante inscrite dans la stratégie du groupe : l’accélération du développement de notre offre de produits et services pour les marchés de la Nutrition. Avril Oil & Ingredient Solutions étend ainsi sa position sur le marché mondial avec une nouvelle équipe allemande et un nouveau site rejoignant le groupe Avril. »

Pour Olivier Tillous-Borde, Directeur Général de la plateforme Avril OIS : « Avec l’acquisition de Lecico, Avril devient un acteur mondial des lécithines non-OGM. Les synergies avec nos activités d’ingrédients existantes sont nombreuses et notre position commune sur le marché sera plus forte. Avril accompagnera en particulier Lecico dans le développement de sa position sur le marché des lécithines Bio de hautes qualités. Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe de Lecico au sein du groupe Avril. »

Pour Andrea Wolters et Jens Heiser, fondateurs et Directeurs Généraux de Lecico : « En rejoignant Avril, nous sommes confiants sur le fait que les activités et l’équipe de Lecico continueront à croitre en adéquation avec le professionnalisme et les valeurs avec lesquelles nous avons toujours cherché à nous différencier. Le support d’Avril est une grande opportunité pour l’avenir de Lecico. »

Pour Valérie Barrois, Directrice des Ventes et du Développement commercial des Ingrédients chez Avril OIS : « Depuis l’acquisition de Novastell par Avril, notre équipe a notablement élargi la gamme d’ingrédients naturels et de solutions que nous pouvons offrir à nos clients en Nutrition et en Nutraceutique : des phospholipides d’origine végétale, marine, et d’œuf, des antioxydants naturels tels que les tocophérols, des huiles de spécialités innovantes et d’autres ingrédients naturels bioactifs (folates, vitamine K2…). Avec l’intégration de Lecico nous proposons désormais également des phospholipides de lait, des lipides polaires uniques destinés principalement à la nutrition infantile et également à des fins immunitaires et anti-inflammatoires dans la nutrition adulte. »