Créé en 2009 à l’initiative des six associés et actuels dirigeants, le groupe Artémis courtage opère dans le secteur du courtage en crédit immobilier, de l’assurance emprunteur et du regroupement de crédits, grâce à un réseau d’une quarantaine d’agences, essentiellement détenues en propre. Le groupe, en forte croissance depuis sa création, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 40 Millions d’euros pour un montant de plus de 2,5 Milliards d’euros d’encours de crédits négociés en 2017.

Cette opération permettra à RAISE Investissement de prendre une participation minoritaire aux côtés des six co-fondateurs d’Artémis courtage, afin de soutenir le groupe dans ses ambitieux projets de développement, en particulier l’ouverture de nouvelles agences en propre, la montée en puissance des outils digitaux et des éventuelles opportunités de croissance externe.

Les équipes RAISE Investissement intervenues dans l’opération sont Alexandra Dupont, Victoire Simon, Charles-Henri Fraissignes et Maud Nivelle.