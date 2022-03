L’adossement au groupe ALPHEYS, et à ses actionnaires institutionnels OFI et APICIL, permettra à FUNDSHOP de poursuivre et accélérer son développement auprès de sa clientèle institutionnelle à laquelle l’éditeur de logiciel fournit des solutions digitales professionnelles sur-mesure, en marque blanche.

Sisouphan TRAN, Président d’ALPHEYS déclare : « L’intégration d’une brique robo-advisor dans nos parcours digitaux était inscrite sur la roadmap stratégique d’ALPHEYS. L’objectif est d’aider nos partenaires professionnels du patrimoine dans la réalisation de leurs arbitrages, la réallocation et la dynamisation des portefeuilles de leurs clients. Les outils de FUNDSHOP, complètement paramétrables, permettront à nos partenaires CGP et distributeurs de personnaliser leurs modèles d’allocation en fonction de leurs besoins, en y intégrant l’allocation stratégique et tactique de sociétés de gestion de leur choix. »

Iohann CRESPIN, Directeur Général Délégué d’ALPHEYS ajoute : « La robotisation des allocations et de la formalisation du conseil donné aux clients finaux, notamment en matière d’adéquation, donnera la possibilité aux CGP de conseiller beaucoup plus efficacement, et dans le respect de la réglementation, un très grand nombre de clients. Les gains de réactivité qui en découlent se traduiront in fine par une plus grande valeur ajoutée, au service des clients finaux. »

Léonard de TILLY, Directeur Général de FUNDSHOP commente « Cette opération nous permet de franchir une nouvelle étape et renforce notre positionnement en intégrant davantage la chaîne de distribution. De nombreux projets sont déjà initiés, à la fois pour augmenter les services digitaux auprès des partenaires d’Alpheys, et également pour automatiser les opérations auprès des fournisseurs. Notre offre fonctionnelle va continuer à s’enrichir pour mieux accompagner nos clients et capter de nouveaux marchés avec les briques existantes :