Cette opération s’accompagne d’une montée au capital des deux dirigeants actuels. Cette alliance doit permettre à RACER® de bénéficier du savoir-faire de nouveaux actionnaires expérimentés et d’accélérer son développement.

RACER® a tout d’abord marqué l’histoire du ski dans les années 60-70. Depuis 2014, grâce à un forte capacité d’innovation (développement d’un gant chauffant intelligent) et des diversifications, Racer est devenu un leader du gant moto, du gant vélo et de la protection du cycliste et plus récemment un acteur remarqué du gant d’équitation.

“Toutes les équipes et moi-même sommes heureux du succès de cette levée de fonds qui confirme la confiance de notre actionnaire historique le Groupe Upperside Capital Partners.” explique David Dubruque, DG de RACER®. “Aujourd’hui, avec notre nouveau partenaire 123 IM, nous allons pouvoir accélérer notre croissance et conquérir de nouveaux marchés dans la protection individuelle mais toujours avec l’engagement de promouvoir une mode plus responsable. ”

« Nous sommes heureux d’être aux côtés de Florent, David et d’Upperside. Racer est une marque historique et c’est une PME disposant d’un savoir-faire très spécifique ainsi que d’une forte capacité d’innovation. Nous sommes persuadés qu’avec ses dirigeants actuels, son actionnaire de référence, et notre dispositif d’accompagnement financier et opérationnel, Racer pourra accélérer son développement et franchir une nouvelle étape ». explique Johann Devaux Directeur Associé 123IM et gérant de LinkSport Capital.

« Pilier de la création d’Upperside Capital Partners en 1998, RACER® est aujourd’hui un des leaders gantiers spécialistes du ski et de la moto en Europe. Nous sommes fiers de pouvoir donner l’opportunité à Florent et David, les dirigeants de RACER®, de devenir par le biais de cette opération capitalistique, actionnaires aux côtés du fonds d’investissement 123 IM tout en continuant d’accompagner le développement la société. » Philippe Veran, PDG du Groupe Upperside.