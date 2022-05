Le fonds Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) destiné aux clients institutionnels réalise sa première clôture à 450 millions d’euros.

AAPSL permet pour la première fois aux clients professionnels d’investir conjointement avec Allianz dans des opportunités diversifiées en Asie-Pacifique, non corrélées aux marchés publics.

Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce aujourd’hui le premier closing d’Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) à 450 millions d’euros. AAPSL est le premier fonds de crédit privé d’AllianzGI en Asie-Pacifique qui permet aux investisseurs institutionnels d’investir aux côtés d’Allianz. L’investissement se concentre sur les entreprises en croissance ayant une position solide sur le marché et cherchant à capitaliser sur la demande fondamentale croissante en Asie. Le closing final du fonds est prévu pour la fin de cette année, avec une taille cible de 650 millions d’euros.

Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI, déclare : "Allianz est l’un des plus grands investisseurs en dette privée au monde. La popularité de la dette privée s’est considérablement accrue au cours de la dernière décennie et elle a jusqu’à présent bien fait face aux récents épisodes de volatilité de marché. La dette privée continuera à jouer un rôle crucial dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et constitue un pilier important de l’offre de marchés privés d’AllianzGI. En particulier, nous voyons un énorme potentiel de croissance pour les marchés de crédit privé asiatiques, ce qui présente des opportunités intéressantes pour nos clients institutionnels."

AAPSL investit dans des dettes senior secured, senior unsecured, second lien et subordonnées à des entreprises bien diversifiées dans un large éventail de secteurs en Asie-Pacifique (sauf Chine), l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud et l’Océanie constituant les trois piliers géographiques de la stratégie. AAPSL cible principalement les investissements dans des entreprises ayant fait preuve de résilience (tours de télécommunication, produits pharmaceutiques, centres de données, etc.) à travers les cycles économiques ou qui devraient connaître une forte reprise (soins de santé, éducation, logiciels d’entreprise, etc.) après des périodes de stress de marché.

Sumit Bhandari, Lead Portfolio Manager, Asia Private Credit, Alternative Investments chez AllianzGI ajoute : "Nous avons mis en place une importante activité de crédit privé dans toute la région Asie-Pacifique et notre capacité à prêter à travers la structure du capital nous permet d’agir comme un guichet unique pour les emprunteurs à la recherche de solutions de financement personnalisées. Malgré l’environnement géopolitique actuel, nous considérons que le marché du crédit privé en Asie est très attractif du point de vue du risque et du rendement. Nous sommes ravis de constater l’intérêt de nos clients institutionnels pour cette stratégie et nous nous engageons à leur fournir un accès à ce marché attractif."

AAPSL est géré par l’équipe Crédit privé Asie d’AllianzGI. Dirigée par Sumit Bhandari, l’équipe a été créée en 2018 pour répondre aux opportunités de l’espace de prêt du marché intermédiaire en Asie-Pacifique et se concentre sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. À ce jour, l’équipe a déployé plus de 470 millions d’euros de solutions de financement de prêts sécurisés à travers l’Asie-Pacifique.

AllianzGI propose une large gamme de solutions d’investissements et gère environ 93 milliards d’euros d’actifs sur le marché privé.