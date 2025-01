Vesper Next Generation Infrastructure Fund I GP S.à r.l., conseillé par Vesper Infrastructure Partners, un conseiller indépendant spécialisé dans les opportunités d’investissement en infrastructures à valeur ajoutée sur le marché intermédiaire européen, annonce que Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp (le « Fonds ») a réalisé avec succès une clôture intermédiaire, atteignant plus de 570 millions d’euros d’actifs sous gestion (AuM) [1].

Cette dernière clôture comprend des engagements du Fonds européen d’investissement (FEI), pour un montant initial de 75 millions d’euros, ainsi que de Generali Lion River, Mediobanca, des fonds de pension italiens et d’autres family offices internationaux.

En dépit d’un environnement très difficile pour la levée de fonds, le Fonds a maintenant atteint plus de 60 % de son objectif. En plus des investisseurs existants dans le Fonds, Vesper Infrastructure a reçu un intérêt et un soutien importants également de la communauté plus large des co-investisseurs de la communauté des co-investisseurs, ce qui a permis de lever des capitaux supplémentaires en dehors des engagements pour soutenir l’acquisition et la croissance ultérieure d’une opportunité d’investissement attrayante. Plus précisément, dans le cadre d’un processus matériellement sursouscrit, le Fonds a syndiqué une partie minoritaire (près de 70 millions d’euros) de son investissement et de son engagement dans RAD-x, une plateforme de premier plan pour l’imagerie médicale diagnostique en Allemagne et en Suisse, acquise en 2024.

La syndication réussie auprès des co-investisseurs est intervenue à la fin d’une année déjà bien remplie en termes de déploiement de capital, au cours de laquelle le Fonds a réalisé deux investissements de portefeuille : (1) l’acquisition de RAD-x en collaboration avec Swiss Life Asset Managers ; et (2) l’investissement majoritaire dans EAG Bioenergy – une plateforme de bioénergie spécialisée dans le biogaz et le biométhane au Royaume-Uni et en République d’Irlande.

Ces deux acquisitions mettent en évidence la dimension et la qualité de la palette de projets que le Fonds recherche. Avec plus de 260 opportunités analysées au cours des 18 derniers mois, le Fonds dispose d’une bonne visibilité pour poursuivre son déploiement dans des opportunités de valeur ajoutée diversifiées supplémentaires au cours des prochains trimestres, tout en respectant strictement les trois piliers de sa philosophie d’investissement : (1) concentration sur des investissements thématiques soutenus par des mégatendances transformatrices ; (2) recherche d’investissements présentant de solides caractéristiques de protection du capital ; et (3) génération active de rendement par la mise en œuvre d’un plan d’action éprouvé de création de valeur industrielle.

Enfin, Mercer Investments a attribué à Vesper la note de ’B+ - Gestionnaire à forte conviction’, indiquant ’des perspectives de surperformance supérieures à la moyenne’ pour un fonds et un gestionnaire débutants (« Note B+ - Gestionnaire à forte conviction »). Mercer Investments est un conseiller en investissement indépendant de premier plan, qui gère 548 milliards de dollars d’actifs dans le monde, ce qui témoigne d’une solide vérification indépendante de la qualité et des ambitions du Fonds et de ses gestionnaires. Cette note est la plus élevée possible pour un gestionnaire et un fonds débutants et indique des « perspectives de surperformance supérieures à la moyenne... ».

Livio Fenati, fondateur et CEO de Vesper Infrastructure Partners, déclare : « Ces 18 derniers mois ont été très intenses chez Vesper, et nous sommes fiers des réalisations du Fonds et de ce que l’avenir nous réserve. En tant que conseiller auprès de l’AIFM, nous restons entièrement concentrés sur la mise en œuvre de la stratégie d’investissement spécifique du Fonds, en ciblant le segment des infrastructures à valeur ajoutée du marché intermédiaire européen, encore sous-exploité, et en tirant parti de notre approche exclusive de la recherche, de l’origination et de la création de valeur industrielle. »

Vesper Infrastructure Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp (« Vesper Infrastructure » ou le « Fonds ») est un fonds d’investissement alternatif à capital fixe basé au Luxembourg, géré par FundRock LIS S.A., qui recherche des opportunités d’investissement dans les infrastructures de nouvelle génération, en se concentrant sur des entreprises actives dans (i) l’énergie propre, numérique et décentralisée ; (ii) la mobilité décarbonée et la logistique connectée ; (iii) les infrastructures numériques axées sur les données et à faible latence ; et (iv) les solutions pour un mode de vie durable, circulaire et sain.

FundRock LIS S.A. FundRock LIS S.A., une société anonyme (SA) de droit luxembourgeois, est agréée et réglementée par l’autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur financier, la CSSF, et autorisée à agir en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE. FundRock LIS S.A. est le gestionnaire du Fonds et est notamment responsable des fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques liées au Partenariat.

Vesper Infrastructure Partners

Vesper Infrastructure Partners SRL (« Vesper Infrastructure Partners »), basé à Milan et à Londres (via Vesper Infrastructure Advisory Ltd), agit en tant que conseiller de FundRock LIS S.A. pour le Vesper Next Generation Infrastructure Fund I S.C.Sp, en fournissant des conseils concernant l’acquisition, la structuration, le financement et la cession des actifs du Fonds. Fondé en 2023, Vesper Infrastructure Partners est un conseiller spécialisé dans les infrastructures à valeur ajoutée, entièrement détenu par ses partenaires fondateurs, qui ont plus de 120 ans d’expérience combinée en matière d’investissement et ont réalisé plus de 350 milliards d’euros de transactions d’infrastructures en Europe. Vesper Infrastructure Advisory Ltd est une filiale britannique de Vesper et un représentant désigné de Sapia Partners LLP, qui est contrôlé et réglementé par la Financial Conduct Authority.