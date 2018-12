Stanhope Entrepreneurs a acquis cette participation dans le cadre d’une augmentation de capital visant à financer l’acquisition de MightyHive pour un prix de 150 millions de dollars.

MightyHive, société basée à San Francisco, est l’un des principaux acteurs dans le domaine du marketing, media planning et de l’achat d’espace numériques. Cette transaction intervient peu de temps après l’acquisition par S4 Capital de MediaMonks et renforce la stratégie du groupe, qui consiste à combiner une production créative primée avec le media planning et l’achat d’espace sur plateformes numériques.

Daniel Pinto, le fondateur et PDG de Stanhope Capital, rejoindra le conseil d’administration de S4 Capital, groupe coté à la bourse de Londres.

Le fonds Stanhope Entrepreneurs accompagne le développement d’entreprises de croissance dirigées par des équipes hautement expérimentées. Ses principaux secteurs d’activités sont les sociétés offrant des services « disruptifs » qui utilisent les nouvelles technologies pour réinventer des marchés traditionnels.

Le fonds vise également le secteur des marques. Sa philosophie est de soutenir activement les sociétés de son portefeuille en mettant à leur disposition le pédigré entrepreneurial impressionnant de ses investisseurs de référence ainsi que l’expertise financière des équipes de Stanhope Capital.

Au-delà de Daniel Pinto, les investisseurs de référence du fonds sont :

Bruno Moineville, co-fondateur du groupe Altice, géant des telecoms

Leon Seynaye, co-fondateur du groupe de distribution spécialisé belge Mitiska (Brantano, AS Adventure etc.) et fondateur de vente-exclusive.com

Mark Moran, qui a organisé le rachat de l’hôpital privé Mater en Irlande Les autres investisseurs du fonds Stanhope Entrepreneurs sont des familles, des entrepreneurs et des institutionnels qui sont incentivisées - via une structure de fonds unique dans son genre - à utiliser leurs réseaux pour apporter des idées d’investissement au fonds.

« L’investissement stratégique de Stanhope Capital constitue une excellente validation de nos plans à long terme et nous nous réjouissons de la contribution de Daniel au conseil d’administration. » déclare Martin Sorrell, Président Exécutif de S4 Capital.

« Aujourd’hui, les investisseurs comprennent que pour créer de la valeur sur le long terme, il faut savoir accompagner des managers exceptionnels qui ont à la fois les idées et l’expérience leur permettant de rebattre les cartes dans leurs secteurs. Notre mission est d’apporter à la direction de ces entreprises le soutien opérationnel et financier essentiel à la réalisation de leurs projets. » analyse Daniel Pinto, fondateur et CEO de Stanhope Capital. Il ajoute « Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration de S4 Capital. La vision entrepreneuriale de Martin Sorrell est parfaitement cohérente avec notre approche et nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une opportunité d’investissement unique. »