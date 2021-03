Cette opération vise également à l’acquisition par Pearl Infrastructure Capital des participations minoritaires de CNIM SA et de la Banque des Territoires dans la société Picardie Biomasse Energie (PBE) et dans les centrales biomasse KOGEBAN, CBEM et CB Novillars mises en service par Akuo. Le Fonds PEARL Infrastructure Capital, adossé à la plateforme Edmond de Rothschild Private Equity, poursuit ainsi son développement avec le soutien de l’un de ses principaux investisseurs la Banque des Territoires.

Au cours des dernières années, Akuo et Idinvest ont joué un rôle majeur dans le développement d’une filière de production conjointe d’électricité et de chaleur à partir de ressource biomasse en menant à bien le financement, la construction, la mise en service et l’exploitation de trois installations de cogénération biomasse sur les sites de Nesle et Estrées-Mons dans la Somme et de Novillars (Doubs), en collaboration avec des industriels engagés dans la transition énergétique et grâce au soutien actif de ses partenaires Banque des Territoires et CNIM SA. Ces installations de cogénération biomasse à haut rendement, permettent à la fois une production d’électricité et chaleur renouvelables générant une économie de CO2 de 120 000 tonnes par an et sont soutenues dans leur marche industrielle par les sociétés PBE et SABED qui portent les prestations d’approvisionnement, d’exploitation et de support administratif de ces centrales. La société Akuo Biomass et ses filiales emploient directement 74 personnes.

Akuo Biomass pourra désormais envisager une nouvelle étape de son développement en étant soutenu par PEARL Infrastructure Capital, un acteur européen aux ambitions affichées sur ce secteur en Europe et tout particulièrement en France. Cette opération rentre dans le cadre de la volonté d’Akuo de se recentrer sur les énergies renouvelables telles que le solaire ou l’éolien et tous autres modes de production d’énergie décentralisés à base d’énergie renouvelables.

Jean-Christophe Guimard, Directeur fondateur-associé de PEARL Infrastructure Capital déclare « Ces actifs – adossés à des industriels responsables ayant clairement fait le choix de l’énergie renouvelable - vont permettre à PEARL Infrastructure Capital de poursuivre sa stratégie de constitution d’un portefeuille d’installations de cogénération biomasse en Europe qui contribueront aux objectifs de la transition énergétique européenne, tout en soutenant la pérennité et le développement de l’industrie européenne en lui offrant des solutions fiables d’énergie renouvelable combinée thermique et électrique ; PEARL se félicite de la complémentarité de ces actifs avec ses autres projets français et européens. »

Eric Scotto, Président d’Akuo déclare « Akuo est fier d’avoir réalisé ces projets animés par notre volonté d’en faire des exemples d’économie circulaire qui s’inscrivent dans une logique de développement des énergies propres, mais également de synergies industrielles. Nous entourer de ces grands partenaires pour organiser ce passage de relais à un acteur européen spécialisé dont l’équipe est basée en France comme PEARL Infrastructure Capital a été un choix stratégique. Cette source d’énergies renouvelables pourra ainsi connaître un passage à l’échelle et apporter sa part de réponse à l’urgence d’accélérer notre transition énergétique. »

Cédric Desmedt, Directeur Adjoint du département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires explique « La Banque des Territoires s’inscrit, avec la mise en œuvre de ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts, dont la transition énergétique et écologique est l’une des priorités. La Banque des Territoires a accompagné le développement des projets KOGEBAN, CBEM et CB Novillars, et, avec la montée en puissance de PEARL Infrastructure Capital, poursuit la logique engagée en 2019 de mobilisation et de dimensionnement d’un acteur français à ambition européenne, dédié à l’économie circulaire environnementale, au bénéfice de territoires plus durables. »

Benoist Grossmann, Managing Partner d’Idinvest déclare « Nous sommes fiers d’avoir fait partie de cette belle aventure auprès d’Akuo sur un sujet aussi passionnant que celui de la biomasse. Nous avons à cœur de soutenir des entreprises ayant une vision à la fois responsable et durable proposant des réponses aux enjeux auxquels nous faisons face, et Akuo a été le parfait partenaire pour nous permettre de réaliser ces objectifs. Nous sommes également heureux de céder ce portefeuille biomasse à un spécialiste du secteur tel que PEARL Infrastructure Capital, qui apportera toute son expérience pour poursuivre le développement de ces actifs. »