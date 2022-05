Le fonds OFI InnovaCare, géré par OFI PIERRE a remporté fin décembre 2021 l’exclusivité pour l’acquisition d’un portefeuille de 6 Résidences Services Séniors (« RSS ») à l’issue d’un appel d’offre organisé par UNITI, acteur de référence en France de la promotion immobilière résidentielle au service de la mixité sociale. Ont été également associés à cet appel d’offre, AQUARELIA, exploitant des futures RSS, et PGIM Real Estate, partenaire et actionnaire d’UNITI.

La stratégie du fonds OFI InnovaCare, OPPCI agréé par l’AMF, répond à des enjeux sociétaux et de santé en pleine mutation.

Avec cette première opération, le fonds OFI InnovaCare sécurise une partie de sa poche coeur de cible dédiée aux RSS avec des actifs de qualité comptabilisant près de 580 logements répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ce portefeuille de 6 RSS sera acquis progressivement. Il offre une diversification géographique en ligne avec les objectifs du fonds. Enfin, les micro-localisations des RSS, proches des centres-villes permettront aux résidents d’être totalement connectés à leur environnement (transports, services…).

Ces résidences seront toutes sécurisées au travers d’un bail de 12 ans fermes conclu avec AQUARELIA, gestionnaire exclusif de ces résidences. Partenaire historique d’UNITI, AQUARELIA est un acteur pionnier en France dans la gestion de RSS avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’exploitation de résidences gérées. Son engagement ESG ainsi que son positionnement commercial unique sur le marché à travers une offre « tout compris » accessible au plus grand nombre de seniors, permettent aux investisseurs institutionnels d’OFI InnovaCare de prendre part à un projet d’utilité sociétale d’envergure nationale.

Dans le cadre de cet accord, OFI InnovaCare a conclu aujourd’hui la première VEFA du portefeuille sur une RSS située à proximité du centre-ville de La Garde en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette première résidence compte 102 appartements pour une surface habitable de 3 560 m² et sera livrée au 1er trimestre 2024. Elle bénéficiera de la certification Bâtiment Énergie Environnement (BEE) et du label Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone (E+C-), répondant ainsi au cahier des charges fixé par l’ensemble des acteurs du projet en matière de performance énergétique du bâtiment et d’empreinte carbone.

◄ UNITI - Programme RSS La Garde (04)

Pour UNITI, l’ensemble du portefeuille de 6 RSS représente un volant de chiffre d’affaires proche de 85 M€, sous 2 à 3 ans.

Guillaume POLI, Président du Directoire d’OFI Pierre souligne : « L’acquisition de ce portefeuille démontre la capacité d’OFI Pierre à se positionner sur des actifs stratégiques, rares et recherchés, tout en respectant ses engagements vis-à-vis de ses investisseurs institutionnels. Par ailleurs, nous sommes ravis de travailler avec UNITI et PGIM Real Estate avec qui nous partageons la même vision immobilière tendant à répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux de demain ».

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d’UNITI conclut : « Cette opération s’inscrit dans notre ambition permanente d’apporter des réponses concrètes à l’urgence de proposer un logement à ceux qui en ont le plus besoin. La conclusion de notre partenariat avec OFI Pierre marque une nouvelle reconnaissance de la pertinence de notre positionnement sur le marché de l’immobilier résidentiel accessible à tous avec notre modèle économique axé sur la vente en bloc. Ces nouvelles opérations en portefeuille conforteront notre visibilité sur les exercices futurs en venant soutenir l’accélération de notre activité commerciale, qui touche aussi bien le logement conventionné que le logement géré ».

Dans cette transaction, OFI PIERRE était conseillé par Maître Aurélien Bourdet (Étude Screeb Notaires), Faye Tadros (Denjean & Associé) et Sébastien Alphand (Theop).Le Vendeur UNITI / PGIM Real Estate était conseillé par les sociétés Bridge Real Estate et CBRE dans le cadre d’un mandat co-exclusif ainsi que par Maître Alexandra Lepetit (Étude Matignon Notaires). AQUARELIA était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.