Porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), vient de prendre une participation de 3 millions d’euros sous la forme d’obligations dans la Fondation pour le Logement Social (FLS), fondation indépendante et reconnue d’utilité publique.

Cette prise de participation s’inscrit dans un tour de table porté à 7,7 millions d’euros levés auprès d’acteurs reconnus et spécialisés dans l’ESS : INCO Investissement, Mirova, les fonds professionnels spécialisés AXA Future Génération et Ecofi Contrat Solidaire, ainsi que Mutuelle Entrenous, Solimut Mutuelle de France et UECM 57.

Créée en 1988, la Fondation pour le Logement Social favorise l’insertion des familles en difficulté, en mettant à leur disposition des logements adaptés. Elle construit, rénove et gère activement un parc de logements sociaux en France et a constitué un patrimoine immobilier de près de 13 000 m². Aujourd’hui, elle dispose de plus de 170 logements et a accompagné plus de 315 familles.

Cette levée de fonds, arrangée et placée par le Crédit Coopératif, financera le changement d’échelle de la FLS. Cette dernière a, en effet, pour objectif d’augmenter son parc immobilier de plus d’un tiers (de 4 000 à 6 000 m²), à travers notamment la création de Maisons de Vie et de Partage, colocations à taille humaine entre personnes fragiles en cœur de ville. Elle a également pour but de valoriser ses emprises foncières existantes, notamment en Île-de-France.

« C’est la première fois que le fonds NovESS investit dans une fondation et nous sommes fiers de soutenir la Fondation pour le Logement Social, dont l’utilité sociale est capitale et répond à un besoin bien identifié. Nous sommes convaincus que la FLS, dotée d’une expérience de plus de 30 ans dans le développement de l’offre de logements sociaux et, depuis ces dernières années, de solutions d’habitat inclusif, est légitime aujourd’hui pour faire évoluer son modèle, au travers de la création des maisons de vie et de partage », a déclaré Christophe Deconinck, gérant du fonds NovESS.