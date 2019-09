Porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire, vient de prendre une participation de 300 000 € au capital de la société Séquences Clés Productions, première entreprise adaptée dans le domaine de la production audiovisuelle en France.

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de la première augmentation de capital de cette jeune société qui vient de lever 1 million d’euros pour renforcer ses capitaux propres et investir dans son développement. NovESS devient son premier actionnaire institutionnel et de nouveaux investisseurs particuliers ont décidé d’accorder leur confiance à l’entreprise en redirigeant une partie de leur épargne, à hauteur de 300 000 € en capital, via la plateforme de financement participatif responsable LITA.co. Un financement de croissance de 450 000 €, mené entre autres auprès de Bpifrance, viendra boucler ce tour de table dès septembre 2019.

Séquences Clés Productions rassemble une équipe de professionnels expérimentés, dont les spécialités incluent l’ensemble des métiers de la production et de la post-production, en passant par la scénarisation, le casting et la réalisation des contenus produits. L’équipe est composée à 80 % de professionnels touchés par toutes formes de handicap : physique, psychique ou sensoriel.

Forte de ses talents, la société s’est distinguée à deux reprises au Festival International des Productions Audiovisuelles pour le développement durable, plus connu sous le nom de « Deauville Green Awards ». Ce festival récompense des films qui sensibilisent aux différents aspects du développement durable. Séquences Clés Productions s’est vu récompensée pour les films suivants :

Double Enjeu/x, film sur Marie-Amélie Le Fur, championne d’Europe, du Monde et Olympique en athlétisme, réalisé en coproduction avec l’AGEFIPH et le Comité Paralympique et Sportif français (CPSF) afin de promouvoir les Jeux paralympiques de Paris 2024 – Prix spécial Barrière lors de l’édition 2019.

Les Handicapés Anonymes, film présentant l’équipe de Séquences Clés Productions, réalisé par Mathilde, jeune monteuse arrivée en alternance – Prix Or + Prix spécial Bpifrance lors de l’édition 2018.

Léandre, jeune stagiaire chez BNP Paribas Cardif, film réalisé pour BNP Paribas Cardif - Prix spécial Audiens lors de l’édition 2018.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Séquences Clés Productions pour lui permettre de financer sa stratégie de développement sur les deux prochaines années, a déclaré Christophe Deconinck, responsable de la gestion du fonds NovESS. Sa talentueuse équipe travaille actuellement avec le comité paralympique et sportif français et l’AGEFIPH sur un projet de production d’envergure nationale visant à promouvoir les Jeux paralympiques de Paris 2024, qui devrait faire parler de lui dans les années à venir. »