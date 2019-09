Porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire, vient de prendre une participation de 300 000 euros sous la forme d’actions dans le service de livraison à domicile de paniers prêts-à-cuisiner certifiés 100 % bio Rutabago.

Cette prise de participation s’inscrit dans un tour de table de 1,8 million d’euros levé uniquement auprès d’acteurs reconnus et spécialisés dans l’ESS : Biocoop, NovESS, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Club Invest IDF et Lita.co. D’autres acteurs financiers et institutionnels, dont la Nef et la Région Île-de-France, ont également apporté leur soutien financier à la société.

Cette opération doit permettre à Rutabago de développer et sécuriser sa logistique, ainsi que de renforcer sa notoriété auprès de ses clients, afin d’accompagner sa forte croissance. La société vise une croissance de 200 % en 2019, avec l’objectif d’avoir livré un million de repas 100 % bio en France d’ici 2020.

Créée en 2016, Rutabago propose un service de livraison unique sur le marché français de paniers repas prêts-à-préparer certifiés 100 % bio. Chaque mois, la société livre 20 000 paniers, et a permis d’éviter plus de 6 tonnes de gaspillage alimentaire depuis sa création grâce au prédosage des ingrédients et aux dons aux épiceries solidaires. 85 % des repas livrés depuis 2016 sont végétariens, la société ayant pour ambition d’amener les consommateurs à une alimentation plus respectueuse de l’environnement et du bien-être animal en réduisant la part de viande dans son offre.

« La démarche de Rutabago allie préservation de l’environnement et engagement solidaire. Son business model solide et son positionnement unique sur un marché très porteur nous a convaincu de l’accompagner afin qu’elle puisse accélérer son développement et changer d’échelle », a déclaré Christophe Deconinck, gérant du fonds NovESS. « D’ici 2020, le marché mondial pour les paniers prêtsà-cuisiner est estimé à 10 milliards de dollars et la France pourrait capter jusqu’à 5 % de ce marché. »