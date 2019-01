Porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire, vient de prendre une participation de 5 millions d’euros en titres participatifs dans la coopérative SCOPELEC.

Cette prise de participation vise à accompagner le changement d’échelle de la société et s’inscrit dans un tour de table plus important porté à plus de 10 millions d’euros consistant à renforcer les fonds propres de SCOPELEC pour son plan de développement stratégique à horizon 2024

Spécialisé dans la conception, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures de télécommunications et l’intégration de solutions connectées, le Groupe SCOPELEC a affiché une croissance de son chiffre d’affaires de + 70% sur 3 ans en 2018. Acteur clé de la filière « Infrastructures du numérique » et du secteur de l’ESS, SCOPELEC est la 1ère SCOP de France en nombre de salariés avec un effectif qui dépasse les 3800 collaborateurs à fin 2018. Présent dans 83 sites en France et Outre-Mer, SCOPELEC a créé plus de 1000 emplois ces 3 dernières années.

« SCOPELEC bénéficie d’un développement solide, porté par le Plan « France Très Haut Débit » d’aménagement numérique du territoire et la transition numérique de la société, et s’intègre pleinement dans l’objectif du fonds NovESS, explique Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine Gestion. Nous sommes persuadés du rôle unique que peut et doit jouer SCOPELEC en tant que structure coopérative dans la filière des infrastructures du numérique qui constitue un enjeu de développement et d’équité sociale pour la France ».