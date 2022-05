800 millions d’euros investis sur sept marchés en 2021, dont plus de 270 millions en France

Un historique de performance soutenu à long terme et une évolution significative des actifs sous gestion

Fonds phare de M&G Real Estate lancé il y a 15 ans, le fonds M&G European Property Fund a enregistré une collecte record de 524 millions d’euros entre janvier et mars cette année. Il s’agit du plus important montant levé en un seul trimestre depuis la création du fonds. Les capitaux proviennent de cinq nouveaux clients et de quatre existants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Une base d’investisseurs internationaux en provenance d’une vingtaine de pays, des performances à long terme et la longévité de son équipe de gestion ont contribué au succès du fonds. L’appétit des investisseurs européens à la recherche de rendements au-delà de leurs marchés nationaux a par ailleurs permis d’accroître davantage sa base de clients, notamment auprès de grands clients institutionnels français.

Plus de 15 ans après son lancement et grâce à une collecte de plus de 800 millions d’euros en Europe continentale l’année dernière, le fonds M&G European Property Fund, gère désormais 5,2 milliards d’euros1 et continue à renforcer sa position de leader parmi les fonds Core pan-européens diversifiés. Il s’appuie sur des équipes en constante augmentation présentes sur 8 marchés, dont la France, siège des opérations immobilières pour l’Europe continentale.

Le fonds s’est également vu attribuer en 2021 sa meilleure note à ce jour par GRESB (l’organisme mondial de référence en matière d’évaluation de la performance ESG des actifs réels). L’influence croissante des enjeux ESG sur les principaux fonds immobiliers européens renforce l’attention portée à la qualité des actifs et continue à faire l’objet d’un examen de plus en plus attentif de la part des fonds de pension, comme l’explique Wietse de Vries, conseiller de fonds de pension néerlandais chez Almazara : « Au fil des années, nous avons conseillé à plusieurs fonds de pension d’investir dans le fonds M&G European Property Fund. Toutefois, la performance à elle seule ne suffit plus. En plus d’un portefeuille bien diversifié et performant, géré par une équipe qualifiée, il est important pour nous de constater l’engagement des gérants à réduire les émissions de GES et parvenir à un portefeuille aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris d’ici 2050 ».

Une stratégie d’investissement diversifiée et une priorité accordée à des actifs de grande qualité en Europe de l’Ouest et du Nord ont permis aux gérants du fonds de faire face à des événements internationaux majeurs tels que la crise financière mondiale, le Brexit et la pandémie de Covid-19, tout en assurant la pérennité des performances pour les investisseurs.

David Jackson, gérant du Fonds depuis sa création : « Au cours des 15 dernières années, de nombreux fonds immobiliers européens se sont développés grâce à des investissements importants dans l’immobilier d’entreprise, mais la prochaine phase de croissance passera par une plus grande diversification dans le secteur résidentiel au sens large. Nous sommes également convaincus que la demande d’investissement pour les marchés traditionnels de l’immobilier de bureaux et commercial va se polariser, avec un intérêt accru pour les bureaux situés dans des quartiers centraux des affaires bien desservis et présentant d’excellentes qualités ESG, ou pour les magasins d’alimentation défensifs et parcs d’activité dominants ».

Dimitri Doublet, Director au sein de l’équipe de gestion du Fonds : « Avec plus de 270 millions d’euros investis sur 6 acquisitions en 2021, dont 142 millions sur le secteur résidentiel libre et géré à Clichy et Aix-en-Provence, la France représente un marché stratégique pour le Fonds et nous espérons poursuivre nos investissements cette année encore sur des actifs de qualité dans l’immobilier de bureau, logistique et résidentiel.

Par ailleurs, depuis le lancement du fonds en 2006, les critères ESG sont devenus une composante majeure de nos décisions d’investissement. Notre dernière notation GRESB témoigne de notre détermination à respecter les normes ESG les plus élevées et à répondre à l’évolution des exigences des investisseurs et des locataires. Nous nous réjouissons à la perspective de démontrer nos points forts à nos clients, qu’ils soient nouveaux ou existants ».

M&G Real Estate fait partie de la division d’actifs privés et alternatifs (près de 85 milliards de d’euros sous gestion) de M&G plc.