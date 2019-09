RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, annonce que son fonds INFRAGREEN IV est aujourd’hui labellisé Greenfin Label France Finance Verte. Premier label d’État dédié à la finance verte, l’ancien label TEEC (pour « Transition énergétique et écologique pour le climat ») garantit la qualité « verte » des fonds d’investissement et rassemble les acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

« INFRAGREEN IV, actuellement en cours de levée, est le quatrième millésime de notre de stratégie d’investissement en equity et quasi-equity dans des projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et écologique » rappelle Nicolas Rochon, Président d’RGREEN INVEST. « Cette labellisation reflète notre objectif sur cette stratégie, c’est-à-dire répondre aux nouveaux enjeux climatiques en poursuivant notre démarche d’accompagnement des acteurs de la filière de la transition énergétique et des énergies alternatives au niveau européen. Nous cherchons également à accentuer notre présence sur les projets d’infrastructures low carbon ainsi que sur la promotion des nouvelles mobilités ».

Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en 2015, Greenfin Label France Finance Verte, couvre les champs de la transition énergétique et écologique ainsi que de la lutte contre le changement climatique. Notamment décerné par Novethic, ce label exclut de ces fonds labellisés les investissements dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

« L’expérience de RGREEN INVEST en matière d’infrastructures bas-carbone, à laquelle s’ajoute un process ESG rénové et renforcé pour la sélection et le suivi des futurs investissements, confèrent au fonds INFRAGREEN IV toutes les qualités nécessaires au respect des exigences du label France Finance Verte » mentionne Nicolas Redon, Responsable de la veille chez Novethic.